El documental 'La saga de los Hammer: Un escándalo y perversión' ha llegado a HBO Max envuelto en la polémica que rodea al actor Armie Hammer, desde que fue acusado de abuso sexual y canibalismo hace 2 años y quedó apartado de su carrera como actor.

Una polémica que revive esta nueva serie, original de Discovery, que ha contado con algunos de los testimonios incriminatorios contra Hammer. Entre ellos, el de Effie, la mujer que ya hizo públicas sus acusaciones y participa en el documental, reiterando sus acusaciones de violación.

A la polémica sobre el actor se suma la controversia que ha generado esta misma testigo, en una entrevista a Los Angeles Times donde critica la manera en la que el equipo responsable de este documental ha recogido sus vivencias:

"Es extremadamente inapropiada la forma de explotar esta tragedia, que ha supuesto un momento vulnerable en la vida de muchas personas, sin preocuparse por nuestro proceso de sanación y nuestra privacidad".

Una de las denunciantes contra Armie Hammer comparte su entrevista con Los Angeles Times | Instagram House of Effie

No conforme con lo que ha visto en el documental, Effie se refiere a su propia experiencia participando en esta serie: "La forma en la que han explotado mi trauma es desagradable. Cuando les digo que no quiero seguir y me responden que no necesitan mi autorización me recuerdan a Armie". Ella misma ha compartido parte de esta entrevista en sus Stories de Instagram, desde donde ha estado activa denunciando su situación a raíz de la denuncia, con su cuenta 'House of Effie'.

Julian Hobbs, uno de los directores de esta docuserie, ha respondido a estas acusaciones de Effie, cuyo caso con Armie Hammer es el único de los recogidos en el documental que sigue investigándose en activo, por lo que los directores de la serie no han querido "involucrarse, como decisión editorial": "Effie ha sido clara en cuanto a que cualquier forma de mediatizar lo sucedido le parece problemático. Como cineastas, no compartimos esa opinión. Creemos que tenemos la obligación de contar historias".

"Si tuvieras que dejar de hacer películas cada vez que alguien te dice que no quiere que la hagas, nunca harías una película. Dicho esto, creo que hay que ser éticamente responsable, y estar en el lado correcto de los conflictos que se cuentan. Tienes que ser abierto y transparente sobre lo que cuentas, y también inclusivo", ha añadido el realizador.

'La Saga de los Hammer: Un escándalo y perversión', relata las profundamente perturbadoras acusaciones formuladas contra el aclamado actor Armie Hammer y el oscuro y retorcido legado de la dinastía Hammer, y está ya disponible en HBO Max. Con acceso exclusivo y revelaciones impactantes, el documental lleva a los espectadores dentro de los oscuros juegos de poder de la familia Hammer en el transcurso de tres reveladoras horas.

