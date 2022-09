Timothée Chalamet arrasa en Venecia con su look más caníbal y provocativo

En la tercera jornada del Festival de Cine de Venecia la alfombra roja ha acogido a una de las estrellas más feroces. Se trata de Timothée Chalamet, conocido por 'Call Me By Your Name' y 'Dune', el actor ha demostrado que sabe cómo causar sensación.

Así, con paso firme, atrevido y entero de rojo, presentaba un look que no ha dejado indiferente a nadie. Son muchos los looks que han destacado en la alfombra roja de Venecia, pero sin duda el protagonista indiscutible ha sido Chalamet.

El actor de 26 años acudía al evento para presentar su último proyecto, 'Bones & All'. En lo nuevo de Luca Guadagnino, Chalamet interpreta a un joven caníbal que viaja en busca del amor por el Medio Oeste norteamericano.

Así, ha querido homenajear a la película con un look de lo más rompedor y significativo. Y es que Timothée Chalamet ha arrasado en Twitter y ha inundado todos los titulares del evento.

El increíble look de Timothée Chalamet

A Chalamet le gusta desafiar la norma, pues sabe cómo levantar miradas sin dejar de ser el más glamuroso del evento. Ya en los Globos de Oro de 2019 nos sorprendió con un arnés de Louis Vuitton y nos dejó sin aire con una chaqueta de Prada y un broche de Cartier en los Oscars 2020.

Timothée Chalamet | Getty

Ahora, ha sorprendido a todos con un nuevo look de infarto. Se trata de un mono color rojo sangre y con la espalda al descubierto, sin duda, si había un momento para lucir ese color era en la presentación de 'Bones & All'.

Timothée Chalamet | Getty

Un outfit de una sola pieza, sin mangas, con tirantes a medida, atado al cuello y con una especia de cuello bufanda que deja caer una corbata del mismo color que logra camuflarse a la perfección.

Timothée Chalamet | Getty

Timothée Chalamet ha causado furor en redes y ahora todos están hablando de él y de la fecha de estreno de 'Bones & All', que llegará a cines el 23 de noviembre.

Además, cabe recordar que en noviembre de 2023 lo volveremos a ver en la gran pantalla en la segunda entrega de 'Dune' junto a Zendaya.