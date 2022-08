Tráiler de 'Bones and All', con un Timothée Chalamet caníbal y el director de 'Call me by your name'

Timotheé Chalamet y Luca Guadagnino ya trabajaron juntos en la reconocida y premiada 'Call Me by your Name', donde la otra gran estrella fue Armie Hammer, cuya posterior polémica manchó su nombre y su participación en esta película. Todo empezó con las acusaciones públicas de abusos sexuales y de prácticas de canibalismo.

Y en lo que parece una macabra coincidencia, el próximo proyecto de Guadagnino y Chalamet tratará, precisamente, sobre un extraño personaje caníbal al que dará vida el actor francoestadounidense.

Se trata de 'Bones and All' una historia sobre una pareja de caníbales que recorre los Estados Unidos en busca de víctimas, mientras coinciden en su paso de la adolescencia a la mayoría de edad. La acompañante de Chalamet será Taylor Russell ('Escape Room?), quien interpretará a Maren, el contrapunto romántico a Lee, el personaje de Timotheé que le acompaña en su siniestro viaje.

Durante el mismo, vivirán las consecuencias de su adicción, mientras descubren el amor que sienten el uno por el otro, en lo que parece una curiosa combinación de romance adolescente con tintes de road movie a lo tenebroso.

Al igual que 'Call Me by Your Name', esta película también es una adaptación literaria, en este caso de la novela homónima de Camille DeAngelis. En su versión cinematográfica participan, entre otros, Chalamet, Taylor Russell, Michael Stuhlbarg, André Holland, Chloë Sevigny o David Gordon-Green. El guion corre a cargo de David Kajganich, quien ya trabajó con Guadagnino en 'Suspiria'.

'Bones and All' podrá verse en cines el 23 de noviembre, pero antes pasará por la Mostra del Festival de Venecia, que celebra su 90 edición este año, entre el 31 de agosto y el 10 de septiembre, y forma parte de su selección oficial. Mientras tanto, puedes ver su aterrador y romántico tráiler en el vídeo de arriba.

