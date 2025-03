Las secuelas físicas y mentales de Justin Baldoni en su encarnizada batalla con Blake Lively: "Está gravemente afectado"

Justin Baldoni ha reaparecido con un sorprendente cambio de look, luciendo un corte de pelo alejado de su característica melena ondulada, en medio de su batalla legal con Blake Lively. Las nuevas actualizaciones que se tienen del caso, tras meses de demandas y acusaciones mutuas, son las mociones presentadas por la actriz y su marido, Ryan Reynolds, para desestimar la demanda de 400 millones de dólares que presentó Baldoni por daños y perjuicios.

Según algunos usuarios de las redes sociales, estas mociones podrían ser tácticas para retrasar el proceso legal antes de que la fase de recopilación de pruebas y declaraciones de testigos comience.

Ahora, varias fuentes cercanas afirman que todo este proceso legal le ha pasado factura a Baldoni, quien ha experimentado severas consecuencias en su salud física y mental. De hecho, se le ha podido ver muy cambiado en su última aparición durante un paseo en familia por Hawái, donde está tratando de reconectarse con su verdadero yo, según argumentan a DailyMail.

Justin Baldoni en It Ends With Us | Cordon Press

"El bienestar físico y mental de Justin se vio gravemente afectado por esto. Es extremadamente perturbador para él ver fotos suyas del verano pasado, cuando todo esto estaba sucediendo", explica una de las fuentes. "Pasó incontables horas en este proyecto, y que terminara de esta manera realmente le causó mucho dolor".

Al parecer, el actor no se había dado cuenta de cuánto le había afectado la demanda de su coprotagonista en It Ends With Us hasta que comenzó a mirar fotos antiguas suyas. "Perdió peso, luchó con malos hábitos de alimentación y sueño", continúa.

Justin Baldoni y Blake Lively en It Ends With Us | Cordon Press

Además, Baldoni tuvo que enfrentar una fuerte depresión mientras se defendía de las acusaciones de acoso sexual por parte de Lively, según afirman las fuentes. De hecho, en el podcast Gent's Talk ya anunció el mal año que había pasado y la de problemas psicológicos a los que tuvo que enfrentarse.

"Perder su trabajo y ver cómo su carrera se desmoronaba lo empujó a un lugar muy oscuro", confiesa la fuente. Pero todo comenzó a cambiar cuando "la verdad empezó a salir a la luz", comenta. Por ello, el actor ha decidido emprender este viaje familiar a Hawái, donde las fuentes aseguran que se siente "en armonía física, mental y espiritual".

Pero a pesar de esta situación, Justin Baldoni ha encontrado la fortaleza y motivación en su familia, quienes le apoyan de forma incondicional. Ahora, espera que se haga justicia para poder retomar su carrera profesional.