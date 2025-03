Justin Baldoni señala a la persona que "comenzó" su batalla legal con Blake Lively tras filtrar mensajes "maliciosamente"

Cada semana que pasa, el enfrentamiento legal entre Justin Baldoni y Blake Lively se vuelve más enrevesado. Tras haberse demandado mutuamente, las ramificaciones de este caso están salpicando a distintas personas de sus entornos personales y profesionales y la última decisión de los abogados del actor ha sido demandar a la que afirman que es la culpable de todo esta polémica.

Según han recogido medios como Variety, el equipo legal del director de It Ends With Us ha señalado a su expublicista Stephanie Jones, quien representó a Baldoni y a sus estudios Wayfarer el pasado verano cuando se iniciaron los rumores sobre la mala relación con Blake Lively.

Justin Baldoni y Blake Lively en It Ends With Us | Cordon Press

"Es innegable que Stephanie Jones comenzó esta catastrófica secuencia de eventos al violar los derechos más básicos a la privacidad, así como la confianza que aún les quedaba a sus clientes", declaró el abogado de Baldoni, Bryan Freedman, en una declaración a Variety. "Conocida por provocar situaciones de crisis para los clientes que se marchan, la Sra. Jones entregó maliciosamente los mensajes del teléfono que le quitó injustamente a su socia [Jennifer Abel] para su cómplice, [la publicista personal de Lively] Leslie Sloane, inmediatamente después de que Jones fuera despedida con causa por Wayfarer debido a su propia conducta indebida", argumentan.

La demanda alega que Jones planeó "una venganza contra el cliente Baldoni y su socia Abel cuando ambos anunciaron sus planes de abandonar Jonesworks".

La demanda detalla lo que supuestamente sucedió después de que Jones entregara el contenido del teléfono de Jennifer al equipo de Blake.

Blake Lively en It Ends With Us | Gtres

"Jones había entregado el contenido del teléfono de Abel a Lively y su equipo —sin una citación— para que analizaran minuciosamente sus comunicaciones y construyeran una narrativa falsa sobre el origen de la mala publicidad de Lively. Al entregarle estos materiales, Jones sabía perfectamente que las consecuencias no solo afectarían a Abel, sino también a sus clientes, Wayfarer y Baldoni. Como resultado de la maliciosa estrategia de Jones, la vida de Abel ha dado un vuelco. Su carrera y reputación han sido destruidas, su información privada se ha filtrado y su correo electrónico y sus redes sociales se han visto inundadas a diario de amenazas de muerte y abusos", afirma la demanda.

Esta última demanda es la sexta relacionada con la producción de It Ends With Us, tal y como asegura People.