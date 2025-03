Justin Baldoni reaparece con un impactante cambio de look en medio de su batalla con Blake Lively

Justin Baldoni ha sorprendido con su nuevo cambio de look, despojándose de su melena ondulada para darle la bienvenida a un drástico corte de pelo en medio de su batalla legal con su coprotagonista de It Ends With Us, Blake Lively.

A lo largo de su carrera, al actor siempre se le ha reconocido por sus rizos oscuros y en los últimos años característica melena. Durante el rodaje de Jane the Virgin, llevó su cabello azabache un poco más corto de lo habitual. Más adelante, optó por un cambio más radical, luciendo el pelo mucho más largo y, en algunas ocasiones, recogido en un moño alto.

Justin Baldoni acusa a Ryan Reynolds de burlarse de él en Deadpool y Lobezno | Marvel/Getty

Este último look ha sido el más polémico, especialmente tras la demanda de 400 millones que el actor interpuso contra Lively y su esposo, Ryan Reynolds, donde alegaba que el actor de Deadpool se había burlado abiertamente de él con el personaje de Nicepool y su 'man bun' durante la última película de la franquicia.

Ahora, se le ha fotografiado con su nuevo corte de pelo, luciendo un cabello más corto que nunca con los laterales rapados, mientras disfrutaba de un momento en familia junto a sus dos hijos, Maiya y Maxwell, en Hawái.

Este drástico cambio de look llega después de que el actor confesara que había experimentado un año especialmente difícil en su vida personal que afectó incluso a su familia, marcado por la ansiedad y un gran desgaste emocional, como confesó en el podcast Gent's Talk antes de que se supiera nada sobre sus problemas con Lively.