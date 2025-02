Así rompía a llorar Justin Baldoni en un podcast al hablar de su ansiedad y su "intenso" año 2024

La promoción de un vídeo de Justin Baldoni en el podcast Gent's Talk ha dado la vuelta al mundo y está corriendo como la pólvora a través de las redes sociales. En el clip promocional, Baldoni, quien se muestra visiblemente emocionado, revela detalles sobre su "complicado año".

Este podcast fue filmado durante la promoción de la película It Ends With Us, justo antes de que estallara la actual batalla legal que mantiene el actor con su coprotagonista Blake Lively. La actriz demandó al actor por acoso sexual y por supuestamente intentar iniciar una campaña de desprestigio en su contra, acusaciones que Baldoni ha negado rotundamente y pretende probar con otras demandas.

Ahora, en medio de esta dramática situación, se ha viralizado este vídeo promocional donde se puede ver a Baldoni visiblemente afectado diciendo: "He tenido un año intenso".

Más adelante comenta que ha tenido ansiedad y admite: "No he hablado de esto todavía, pero...", y ahí acaba el clip, como cebo al episodio completo que está a punto de estrenarse.

En un post de Instagram, la cuenta del podcast revela que el presentador Samir Mourani conversa con Baldoni sobre la película y todo lo que la envuelve, como la violencia doméstica. El actor también toca temas más personales como su relación con su padre o la salud mental, aunque habrá que escucharlo para ver si llegó a pronunciarse expresamente sobre Lively.