Ryan Reynolds reconoce que se burló de Baldoni en Deadpool pero intenta ser excluido de la demanda con Blake Lively: "No es delito"

El actor Ryan Reynolds ha sido uno de los arrastrados en la batalla legal que enfrenta a su esposa, Blake Lively, con Justin Baldoni y los productores de It Ends With Us. Según la demanda, Reynolds habría llamado "depredador" a Baldoni y habría presionado a su agencia, WME, para que lo abandonara, además de contribuir a una supuesta campaña para dañar su imagen.

Ahora, los abogados de Reynolds han presentado una moción para que se le retire de la demanda. Argumentan que el actor de Deadpool no tiene ninguna relación contractual con los demandantes y que su única implicación es haber apoyado a su esposa tras sus denuncias de acoso en el set de la película.

Su equipo legal asegura que la demanda contra él carece de fundamento legal y que solo se le ha incluido porque el multimillonario Steve Sarowitz, uno de los demandantes, habría prometido gastar hasta 100 millones de dólares para "arruinar" la carrera de Lively y Reynolds.

"No tengo nada que ver con esto, legalmente hablando, más allá de ser un esposo que ha sido testigo del daño emocional, reputacional y financiero que ha sufrido Blake Lively", argumenta la defensa del actor. Además, insisten en que llamar "depredador" a Baldoni es una expresión de opinión y que "los tribunales han reconocido que términos como 'depredador' o 'abusador' son subjetivos y no pueden probarse como verdaderos o falsos".

Los abogados también señalan que, incluso si se interpretara como un hecho y no una opinión, la declaración sigue siendo "sustancialmente cierta" basándose en las propias confesiones públicas de Baldoni sobre su relación con la masculinidad y el trato que ha dado a las mujeres en el pasado.

Sí se burló de Baldoni en Deadpool

Uno de los puntos más llamativos de la moción es que Reynolds reconoce implícitamente que el personaje de Nicepool en Deadpool y Lobezno es una sátira de Baldoni y su imagen pública como "feminista woke". Sin embargo, sus abogados rechazan que esto pueda considerarse parte de una campaña de difamación.

Justin Baldoni acusa a Ryan Reynolds de burlarse de él en Deadpool y Lobezno | Marvel/Getty

Según la defensa, la inclusión de Nicepool en la película responde a un ejercicio de "libertad creativa" y está protegida por la Primera Enmienda. También argumentan que la sátira y la parodia son herramientas comunes en el cine y que "sentirse ofendido por un personaje ficticio no convierte su existencia en un delito".

Los abogados de Reynolds van más allá y aseguran que la demanda de Baldoni intenta "promover la imagen cuidadosamente diseñada de víctima" y que su indignación por el personaje de Nicepool es solo un intento de reforzar su relato de que Reynolds ha orquestado una campaña en su contra.

En definitiva, Reynolds solicita que se le excluya del caso y que, además, se le concedan los honorarios legales por tratarse de una demanda sin fundamento.