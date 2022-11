Emma Watson sorprende en directo a una fan de Hermione con autismo

Emma Watson conoció la fama siendo tan solo una niña de 11 años con el estreno de la primera de las películas de la saga de Harry Potter en 2001. Desde entonces, la actriz de 32 ha trabajado en proyectos como 'Las ventajas de ser un marginado' (2012), el Live Action de 'La bella y la bestia' (2017) o la más reciente, 'Mujercitas' (2019).

Pero la trayectoria de la intérprete no solo se queda en lo cinematográfico, pues Watson es activista de numerosos movimientos sociales como el feminismo, siendo nombrada Embajadora de Buena Voluntad de ONU Mujeres en 2014. Además, la estrella de 'Harry Potter' siempre ha dado visibilidad a los grupos minoritarios con riesgo de vulnerabilidad.

Ahora, Watson ha querido mandar un vídeo sorpresa con un emotivo mensaje en el programa irlandés 'The Late Late Toy Show': "Quería enviarles un mensaje para agradecerles por todo lo que hacen para crear conciencia sobre el autismo y por hablar de ello con tanta elocuencia y de una manera que empodera y educa a otros jóvenes".

Además, la actriz ha mandado un mensaje muy especial a una gran fan, la pequeña de 10 años, Caitriona Kalogeraki, que se encontraba en plató para concienciar sobre el autismo.: "Gracias por elegirme como tu personaje favorito de Harry Potter . Pareces una joven increíble y especial", ha comenzado diciendo la intérprete. "Escuché que puedes resolver un cubo de Rubik en una cantidad increíble de tiempo. Te envío todo lo mejor y un saludo desde Londres".

La sonrisa de Kalogeraki traspasaba la pantalla y es que este precioso gesto por parte de Watson ha conseguido emocionar a la pequeña, que explicaba al presentador Ryan Tubridy: "Tengo esta cosa llamada autismo, no lo considero un superpoder. Se clasifica como una discapacidad, pero creo que es más una habilidad", declara Kalogeraki. "Me emociono, lloro mucho en la escuela, pero también es genial porque me siento muy feliz y me encanta ser autista".

"Solo quiero decir un mensaje para los niños, si son neuro divergentes y se sienten diferentes, solo quiero decir que son tan especiales y asombrosos", declara la jovenemocionada.

