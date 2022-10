Emma Watson, muy sincera sobre su "amor puro" con Tom Felton durante décadas: "Somos almas gemelas"

Las memorias del actor Tom Felton ya se han publicado, y en ellas se centra en muchos detalles de su vida antes, durante y después de 'Harry Potter', por lo que ha habido mucha expectación en torno a uno de los temas favoritos de los fans: la amistad de Tom Felton y Emma Watson.

En las páginas que hablan sobre la época de rodajes de 'Harry Potter', Felton habla del "amor secreto" que sintió por Emma, y de cómo su relación "no empezó con el mejor pie". Y a estas declaraciones, los fans que lean 'Beyond the wand', las memorias de Tom, podrán indagar también en lo que dice la propia Emma al respecto en el prefacio del libro.

Es otra prueba de la sintonía que mantienen pasados los años Emma y Tom, la actriz que interpretaba a Hermione Granger le ha dedicado unas palabras a su amigo en el prefacio. En él, comenta esas especulaciones que siempre ha habido sobre la conexión entre ambos: "Como a Tom, siempre me ha costado explicar la naturaleza de nuestra relación y nuestra conexión".

"Durante más de 20 años, nos hemos querido de una forma especial, y ya he perdido la cuenta de las veces que la gente me ha dicho '¡Tiene que haber pasado algo alguna vez! ¡Os tenéis que haber besado!¡Aunque fuera una vez!", cuenta la actriz sobre los comentarios que siempre han rodeado a su amistad con Felton.

Tom Felton (Draco Malfoy) y Emma Watson (Hermione Grander), actores de 'Harry Potter' | Getty

Sin embargo, Watson confiesa que ve su lazo con Tom Felton como algo mucho más fuerte: "Lo que tenemos es mucho más profundo que eso. Es uno de los amores más puros que he sentido en mi vida. Somos almas gemelas y siempre nos hemos tenido el uno al otro. Y sé que siempre nos tendremos".

Tanto es así, que confiesa ponerse "algo sensible" cuando habla de la amistad que mantienen: "Es difícil vivir en un mundo donde te juzgan y te cuestionan tanto. Y sé que él, aún cuando yo tenga mis errores, entenderá que mis intenciones son buenas. Sé que siempre me creerá y confiará en que lo hice lo mejor que pude. Eso es la amistad de verdad, y verme tan querida es uno de los mayores regalos que he tenido en mi vida".

