'Harry Potter' es un fenómeno que no conoce límites con millones de fans alrededor del mundo, pero también marcó para siempre las vidas de los protagonistas de las películas.

Uno de los que recuerda su paso por la saga con más cariño es Tom Felton, pese a que en realidad solo salió en media hora de metraje en total cobrando esta millonada.

El actor ha publicado un libro, 'Beyond the Wand', donde cuenta todo tipo de historias y anécdotas de sus años creciendo en los sets de Hogwarts. Y en una entrevista con Josh Horowitz hablando de sus memorias ha contado una adorable historia de cómo consiguió el papel de Draco Malfoy, y por supuesto tiene que ver con Emma Watson.

"Chris Columbus hizo este truco, o lo intentó, donde ponía a 20 niños juntos y decía, 'ok ahora os voy a dejar solos un segundo, y vamos a irnos por allí a hablar'. Y los productores y todo eso se iban a una esquina y el otro tipo aún estaba sujetando el micro de pértiga. En plan, ya sabes, el micro enorme justo encima de nuestra cabeza, así que yo sabía exactamente lo que estaba pasando", explica travieso.

"Y una pequeña niña con pelo revuelto se me acercó y me dice, '¿Eso qué es?' y yo la miré con mucha arrogancia y le dije 'es un micrófono, idiota, ¿tú qué crees que es?'. Estoy bastante seguro de que lo escucharon, y estoy seguro de que eso me ayudó a conseguir el papel de Draco Malfoy", confiesa entre risas.

"Además, resulta que luego vi a esa chica dos meses después y su nombre es Emma Watson, así que no empezamos con muy buen pie", revela con una sonrisa, así que sus destinos estuvieron interconectados desde el principio de todo.

No es la primera vez que Felton habla de su "vínculo especial" con Emma, que siguen manteniendo a día de hoy. Su libro también revela que siempre ha habido "una chispa" e incluso la actriz también se pronunció al respecto confirmando que son "almas gemelas".

