Fueron muchos años de rodajes juntos, y como se pudo comprobar este año en 'Harry Potter: Regreso a Hogwarts', la relación entre Daniel Radcliffe, Emma Watson y Rupert Grint se mantiene pasados los años.

Pero no siempre fue fácil para ellos saber separar sus relaciones personales de lo que ocurría rodando. Siendo muy jóvenes, se habían convertido en estrellas internacionales reconocibles en todo el mundo, con sueldos desmesurados, y toda la presión que ello conlleva.

Por tanto, mantener una relación al uso entre ellos tampoco fue fácil, como confesó Emma Watson en su momento a Interview Magazine: "Para ser sincera, nos vemos tanto trabajando que quedar fuera de los rodajes ya sería sobrecargar".

"Los amo, pero necesito ver a otros amigos fuera. Ellos ya son como hermanos para mí", contaba entonces la actriz de 'Mujercitas', que también explicaba las diferencias entre los tres, y que al acabar definitivamente Harry Potter, deberían tener un tiempo.

"Somos tres personas muy diferentes. Siempre seremos muy especiales para cada uno. Pero, al mismo tiempo después de ocho películas de 'Harry Potter', estaremos listos para seguir adelante y hacer otras cosas, ser otras personas y tener nuestro tiempo".

Pasado ese tiempo que decía Watson, la vida les ha llevado por diferentes caminos, pero no se han separado del todo y siguen en contacto, como contó con motivo del reencuentro a Vogue UK.

"Ambos odian Whatsapp y sus teléfonos en general. En realidad los tres tratamos de mantenernos alejados de los dispositivos electrónicos, por lo que eso no ayuda para mantener una interacción. No estamos en un chat de grupo, pero hablamos individualmente. Rupert me envía fotos de su hija Wednesday y yo me derrito. Dan y yo generalmente tratamos de calmar los nervios el uno del otro. Ambos tratamos principalmente de mantenernos fuera del centro de atención", decía Watson de sus ex compañeros y amigos.

