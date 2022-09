Apenas faltan dos semanas para que 'Blonde , el esperado nuevo biopic de Marilyn Monroe, llegue a la plataforma de Netflix. Tras su presentación en el Festival de Venecia, el largometraje está acaparando todas las portadas y más concretamente su protagonista, Ana de Armas, quien no deja de dar interesantes declaraciones tras esta experiencia de rodaje que asegura haberle cambiado la vida. Claro, uno no está cerca de la ambición rubia todos los días.

La intérprete cubano-española asegura haber sentido la presencia de este icono cinematográfico durante la producción de la cinta. "Creo que estaba feliz. También tiraba cosas de la pared a veces y se enfadaba si algo no le gustaba", comentó en una entrevista para Reuters.

"Tal vez esto suene muy místico, pero es cierto. Todos lo sentimos", añadió. Unas afirmaciones que fueron corroboradas por el director de la cinta, Andrew Dominik, quien alegó haberse llegado a sentir en una sesión de espiritismo, dada la combinación de pequeños sucesos espeluznantes que tuvieron lugar.

Ana de Armas como Marilyn Monroe en 'Blonde' | Netflix

Las casualidades han querido que el inicio de rodaje del largometraje coincidiera con el aniversario de la muerte de Marilyn en 1962 (el 4 de agosto). Incluso se llegó a filmar en la misma habitación donde tuvo lugar su muerte y en el apartamento que había convivido con su madre, la cual padecía una enfermedad mental. El equipo decidió buscar la visión más oscura y personal de la intérprete y parece que ella ha buscado la forma de comunicarlo su aprobación desde el más allá.

Nacida para ser Marilyn Monroe

"Supe que era ella tan pronto como la vi en la televisión", comentaba Dominik sobre la elección de Armas para el papel. "Es un poco como cuando te enamoras a primera vista, cuando la persona adecuada entra por la puerta, lo sabes".

A pesar de encandilar al cineasta, la actriz admitió que se tuvo que preparar duramente para conocer los entresijos de la vida de la artista, pues su visión de ella era bastante limitada previa a su interpretación. Ha afirmado que no ha buscado mimetizarse con el personaje, pero han empleado fuertes trabajos de caracterización como sus clases para reducir su acento, intentando capturar fielmente la esencia de Monroe. Llegando a generar un proceso obsesivo para la actriz:

"Ella era todo en lo que pensaba, era todo lo que soñaba, era todo lo que podía hablar, estaba conmigo y fue hermoso".

Su compañero de reparto, Adrien Brody también dedicó una palabras de admiración hacía la actriz en Venecia: "El primer día de rodaje regresé a casa con una sensación de asombro por haber tenido el privilegio de trabajar con Marilyn Monroe", comentó el actor durante la intervención. "No es que esté hastiado, pero llevo muchos años trabajando, he trabajado toda mi vida, y es muy raro que pueda decir que alguien me transportó a otro tiempo y lugar".

Ana de Armas y Adrien Brody en 'Blondie' | Netflix

Monroe se ha convertido en un icono del séptimo arte, siendo un rostro bastante reinterpretado en el mundo de la ficción. Quizás su versión más conocida sea la de Michelle Williams, nominada al Oscar por su papel en 'Mi semana con Marilyn'. Además de ser interpretada por actrices como Ashley Judd, Mira Sorvino o utilizada como referentes para la cultura pop, como en el videoclip de Madonna, 'Material Girl', donde la cantante se pone en su piel. Ahora es el turno de Ana de Armas de dejarnos boquiabiertos.

