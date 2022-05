La Marilyn Monroe de Ana de Armas en 'Blonde' "ofenderá a todos", según su director

La película biográfica sobre Marilyn Monroe que protagoniza Ana de Armas ha sufrido continuos retrasos. A pesar de que la producción de la cinta comenzó en 2019, la pandemia y la supuesta polémica que tuvo su director con Netflix por su alto contenido sexual, han llevado a 'Blonde' a estrenarse este año.

Aún no hay fecha oficial, pero sí se han podido ver imágenes de la actriz cubana como 'la tentación rubia', en una caracterización llena de dificultades, como puedes ver en el vídeo de arriba, y que hará una representación más cruda de su vida, según ha contado su director, Andrew Dominik.

En palabras a Vulture, el realizador ha hablado sobre la calificación para mayores de 18 años que tendrá el film, adaptación de la novela de Joyce Carol Oates, ya que promete que "ofenderá a todos".

"Por un lado, creo que si me dan a elegir, preferiría ir a ver la versión para mayores de edad de la historia de Marilyn Monroe. Porque sabemos que su vida estaba al límite, claramente, por la forma en que terminó", ha advertido Dominik. "¿Quieres ver la versión realista o quieres ver la versión edulcorada?", ha cuestionado.

"Si hubiera salido hace unos años, habría salido justo cuando llegó MeToo y habría sido una expresión de todo ello", ha asegurado, pues hay informaciones de que la película mostrará abusos que recibió Marilyn Monroe.

"No creo que sea tan simple como la gente querría verla", ha comentado Dominik quien ha dado una pincelada de lo que se puede esperar de su versión sobre el icono de Hollywood: "En un nivel más simple, se trata de una niña no deseada que se convierte en la persona más buscada del mundo y no puede lidiar con todo ese deseo que se le viene encima".

Para ello, Ana de Armas le dará vida tras ya ser una estrella consolidada. A los éxitos de 'Blade Runner 2049', 'Puñales por la espalda' o 'Sin tiempo para morir', pronto se les unirá a su filmografía grandes producciones como 'El agente invisible', con Ryan Gosling y Chris Evans, 'Ghosted', también con Evans, o 'Ballerina', el spin-off de 'John Wick'.

"Lloré. Fue algo muy, muy grande para mí. Fue un papel muy importante para mí, un gran desafío, algo que estuve preparando durante mucho tiempo y finalmente sentarme en la silla y ponerme la peluca y el maquillaje... fue muy especial. Me transformé completamente. Una de las cosas más hermosas de mi trabajo, creo, es verte convertido en otra persona", dijo la actriz en una entrevista sobre su papel.

