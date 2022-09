Ana de Armas no puede contener las lágrimas en el Festival de Cine de Venecia

Venecia ha sido el primer escaparate de exhibición de la película 'Blonde'. La esperada cinta que llevaba un año guardada en el cajón de Netflix, por fin ve la luz y recibe grandes elogios por parte de la crítica especializada. El filme adapta una biografía ficcionada de la vida de la actriz Marilyn Monroe, interpretada por Ana de Armas, la cual se ha mostrado muy emocionada durante su paso por el festival.

Tras la exhibición del largometraje el público ovacionó a la intérprete durante más de diez minutos, quién no pudo contener sus lágrimas de felicidad. Incluso llegaron a corear su nombre dentro de la sala. De Armas estuvo acompañada por el director de la cinta, Andrew Dominik y los artistas Julianne Nicholson y Adrien Brody.

Aunque quién robó gran parte de la atención fue la asistencia por sorpresa de Brad Pitt, quién ejerce de productor del filme y no dudo en sumarse al entusiasmo general que generó la actriz y la película.

Ana de Armas eligió el color rosa para desfilar por la alfombra roja del festival. Llevaba un espectacular vestido plisado y con un escote de vértigo. Un diseño con el mismo color del mítico traje que llevaba Marilyn Monroe en la escena de baile de 'Los caballeros las prefieren rubias'. El conjunto iba acompañado de un collar de diamantes en referencia al tema musical de la ambición rubia: 'Diamonds Are a Girl's Best Friend'.

Durante el festival estuvo acompañada por Greg Williams, un fotógrafo y cineasta que no dudo en inmortalizar algunos momentos de un día tan especial. La actriz compartió una de las instantáneas en su cuenta de Instagram, donde mostraba su vestido para alfombra acompañado del mensaje: "Una noche que nunca podré olvidar. Gracias a todos por su hermosa energía y apoyo".

Una conmovedora rueda de prensa

Las lágrimas también hicieron acto de presencia durante la charla previa que tuvo el equipo de la película con la prensa. De hecho, la actriz no pudo contener la emoción y finalizaron el encuentro antes de lo previsto. Parte de ese irrefrenable conjunto de sentimientos vino por parte de las palabras de admiración que recibió por parte de su compañero de reparto Adrien Brody.

"El primer día de rodaje regresé a casa con una sensación de asombro por haber tenido el privilegio de trabajar con Marilyn Monroe", comentó el actor durante la intervención. "No es que esté hastiado, pero llevo muchos años trabajando, he trabajado toda mi vida, y es muy raro que pueda decir que alguien me transportó a otro tiempo y lugar".

Los elogios hacía el trabajo de la actriz hispano-cubana contrastan con las críticas que recientemente sufrió en redes sociales, pues algunos usuarios consideraban que el acento de la joven les sacaba de la experiencia. Aunque de Armas ha defendido que no buscaba imitar a Monroe, alegando el agotador proceso de caracterización dónde se incluyeron 9 meses de clases para trabajar una correcta dicción que ocultara su "marcado" acento.

"Hice esta película para ver hasta dónde podía llegar, pensé que era una regalo para mí misma, no la hice para que otra gente cambie su opinión sobre mí. Esta película me ha cambiado la vida", comentó en la rueda de prensa antes de hacer una pausa, pues llegó a estar tan emocionada que no podía articular palabra.

Ana de Armas parece estar viviendo un sueño hecho realidad y el público español está orgulloso de verla triunfar en Hollywood a una actriz que dio sus primeros pasos profesionales en la querida serie de Antena 3, 'El Internado'.

