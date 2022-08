Las duras críticas a Ana de Armas por su acento cubano como Marilyn en 'Blonde'

Ana de Armas es Marilyn Monroe. El tráiler de su nueva película 'Blonde' que puedes ver en el vídeo de arriba, en el que la actriz se pondrá en la piel de la icónica figura de los 50, está siendo de lo más comentado desde el momento en el que se lanzó el anuncio del filme.

La estrella de la serie 'El Internado' también es conocida por otros proyectos como las películas 'Puñales por la espalda' o 'Blade Runner 2049' llevando su éxito hasta Hollywood. Ahora es una de las actrices cuyos futuros trabajos son de los más esperados por la crítica, por lo que se espera que el estreno de 'Blonde' en el Festival de Venecia, celebrado del 31 de agosto al 10 de septiembre, sea uno de los más ansiados por el público. En Netflix, la película llegará el 28 de septiembre.

Ana de Armas como Marilyn Monroe en 'Blonde' | Netflix

Hasta que llegue el momento de poder ver la transformación completa de De Armas como Monroe, por ahora el adelanto además del tráiler, han sido algunas imágenes que han evidenciado el gran parecido de la intérprete con Marilyn. Sin embargo, esto no ha sido suficiente para muchos usuarios que no han tardado en aparecer por redes sociales quejándose del acento de Ana de Armas (ya que es cubana) o cuestionando el propio relato de la película, basada en la novela de Joyce Carol Oates, entre aquellos que opinan que no expondrá la verdadera historia de Marilyn Monroe.

Las críticas a Ana de Armas en 'Blonde'

El director de la película, Andrew Dominik, ya aseguró que la historia "ofenderá a todos". Ante las críticas por su forma de hablar, el propietario del patrimonio oficial de Marilyn Monroe, Marc Rosen, salió en defensa de Ana de Armas y tal y como recoge Variety dijo que "cualquier actor que se mete en ese papel sabe que tiene que ocupar una talla grande de zapatos. Basándonos únicamente en el tráiler, Ana parece una gran elección de reparto ya que captura el glamour, la humanidad y la vulnerabilidad de Marilyn. ¡No podemos esperar a ver la película en su totalidad!".

Ana de Armas trabajó el acento casi un año entero

Por su parte, Ana de Armas dijo en una entrevista para The Times que había estado 9 meses trabajando el acento para adecuarse al de Monroe antes de comenzar a rodar 'Blonde'. "Estuve nueve meses de entrenamiento dialectal, práctica y algunas sesiones para lograr el acento correcto. Fue una gran tortura, muy agotador. Mi cerebro estaba frito".

Impacientes por su estreno, 'Blonde' parece que será una de las películas que marcarán la trayectoria profesional de la actriz.

Seguro que te interesa:

Ana de Armas muestra las pruebas de su gran evolución profesional: No podría haberlo hecho sin ustedes