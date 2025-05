Los looks de las hermanas Kardashian en la MET Gala: del vestido de Marilyn Monroe a las plumas de colores

Este 5 de mayo, se celebra la esperada gala MET 2025, una de las citas más importantes del año para la moda y el espectáculo. Como cada edición, todas las miradas están puestas en las hermanas Kardashian-Jenner, que no suelen defraudar cuando pisan la alfombra roja del Museo Metropolitano de Arte de Nueva York.

Este año, el tema Superfine: Tailoring Black Style invita a reinterpretar la elegancia del dandismo negro a través de la sastrería y los detalles personalizados. Con un dress code titulado Tailored for You, el clan más mediático del planeta podría ofrecernos algunas de sus apariciones más sorprendentes hasta la fecha. ¿Qué están preparando Kim, Kendall, Kylie y compañía para dejarnos con la boca abierta? Repasemos sus looks más icónicos hasta la fecha.

Kim Kardashian

Kim debutó en la MET Gala en 2013, pero desde entonces ha tenido momentos históricos. En 2017 llevó un vestido blanco de Vivienne Westwood, sin apenas complementos, en uno de sus looks más limpios.

Kim Kardashian en la Met Gala 2017 | Gtres

Dos años después, en 2019, se convirtió en una figura moldeada por el agua con un diseño de Thierry Mugler. Fue uno de sus estilismos más comentados porque no le permitía sentarse.

Kim Kardashian en la Met Gala 2019 | Gtres

En 2021 impactó al cubrirse por completo con un outfit negro de Balenciaga, incluido el rostro, generando memes y debates a partes iguales.

Kim Kardashian en la Met Gala 2021 | Gtres

En 2023 apostó por un impresionante look de Schiaparelli confeccionado con más de 50.000 perlas de agua dulce y más de 16.000 cristales, que necesitó más de mil horas de trabajo.

Kim Kardashian en la Met Gala 2023 | Gtres

En 2024 confió en Maison Margiela con un corsé plateado que acentuaba su cintura y que despertó la preocupación por lo comprimida que estaba. Las redes sociales la señalaron por dar visibilidad a un cuerpo femenino que no es real.

Kim Kardashian en la Met Gala 2024 | Gtres

Pero si hay un año que levantó auténtica polémica, fue 2022: Kim apareció con el vestido original que Marilyn Monroe usó para cantar el "Happy Birthday, Mr. President" a Kennedy, una pieza histórica que generó muchas críticas por el riesgo de dañar el tejido y por el mensaje que enviaba sobre los cuerpos femeninos.

Kim Kardashian en la Met Gala 2022 | Gtres

Kendall Jenner

Kendall, una habitual de las alfombras rojas de moda, ha sabido adaptar su estilo elegante al dramatismo que exige la MET Gala. En 2017 brilló con un vestido semitransparente de La Perla hecho con cristales.

Kendall Jenner en la Met Gala 2017 | Gtres

En 2019 acudió con un diseño naranja con plumas de Versace que se adaptaba a la perfección a la estética Camp.

Kendall Jenner en la Met Gala 2019 | Gtres

En 2022 apostó por Prada, con una espectacular falda negra con cola y un cuerpo semitransparente. Destacaron también sus cejas decoloradas, que apenas se veían.

Kendall Jenner en la Met Gala 2022 | Gtres

En 2023 deslumbró con un body de lentejuelas negras de Marc Jacobs con mangas XXL.

Kendall Jenner en la Met Gala 2023 | Gtres

Y en 2024, uno de sus looks más celebrados: un vestido de archivo de Givenchy de 1999 hecho de pedrería y flecos.

Kendall Jenner, en la MET Gala 2024 | Gtres

Kylie Jenner

Kylie ha tenido altibajos en sus elecciones para la MET. En 2017 lució un ajustado vestido nude de Versace con detalles metálicos.

Kylie Jenner en la Met Gala 2017 | Gtres

En 2019 apostó por un conjunto lila de plumas de Versace, a juego con Kendall, que causó sensación.

Kylie Jenner en la Met Gala 2019 | Gtres

En 2022 sorprendió con un vestido de novia firmado por Off-White, con gorra incluida, que no convenció a todo el mundo.

Kylie Jenner en la Met Gala 2022 | Gtres

En 2023 mejoró con un diseño en rojo fuego de Jean Paul Gaultier, muy ceñido, que jugaba con aberturas y asimetrías.

Kylie Jenner en la Met Gala 2023 | Gtres

Y en 2024, la pequeña del clan apostó por un look más contenido y elegante: un vestido hecho a medida por Oscar de la Renta, de color marfil, satinado y con corpiño de estilo cónico. Kylie mostró su evolución estilística hacia la sofisticación.

Kylie Jenner en la Met Gala 2024 | Gtres

Khloé y Kourtney

Durante años, Khloé y Kourtney fueron las grandes ausentes de la MET Gala. No fue hasta 2022 cuando ambas debutaron en el evento. Kourtney acudió junto a Travis Barker con un conjunto desestructurado de Thom Browne que parecía un dos piezas masculino reinterpretado.

Kourtney Kardashian y Travis Barker en la Met Gala 2022 | Gtres

Ese mismo año, Khloé eligió un vestido dorado con flecos de Moschino, con un aire vintage de Hollywood que le sentaba como un guante.