Errores al llevar pantalón de tiro alto que hacen que se marque la barriga

Es una de esas prendas que lo tienen todo: el pantalón de tiro alto es cómodo, estiliza y nos permite movernos con libertad sin miedo a que se vea más de la cuenta al agacharnos. Además, recoge la cintura y la barriga como pocos. Pero, por muy buena base que sea, hay errores de estilo que pueden hacer que no nos veamos tan favorecidas como esperábamos.

Desde su cuenta de Instagram, la tienda Colette Santander ha compartido un vídeo que se ha vuelto viral explicando qué combinaciones evitar si queremos sacarle el máximo partido a un pantalón de talle alto.

Error 1: Atarte la camisa abierta por debajo

Según explican desde Colette, una de las combinaciones menos favorecedoras es llevar una camisa abierta y anudada justo por debajo del pecho. Puede parecer desenfadado y fresco, pero el efecto visual no ayuda: "Se marca más la barriguita", señalan en el vídeo. Al dejar al descubierto justo esa zona, el corte del pantalón pierde su efecto reductor.

Error 2: Llevar una parte de la camisa por dentro y otra por fuera

Otro error muy común es meter solo un lado de la camisa dentro del pantalón y dejar el otro suelto. Aunque es una moda muy vista en redes, desde Colette lo desaconsejan si lo que buscas es disimular barriga. "Esta asimetría vuelve a focalizar la atención en el centro y a enmarcar la barriguita", explican.

¿Cómo llevar bien un pantalón de talle alto?

La solución más favorecedora, según esta tienda especializada, es elegir una prenda fluida, larga y con un tejido suelto. Y no abotonarla entera: "Solo abotonad la parte del pecho", recomiendan. Así se consigue un efecto visual que "alarga el talle alto", hace "vientre planito" y te permite disfrutar de la comodidad de este corte con mucha más elegancia.

Otra opción que siempre funciona es optar por una prenda corta, tipo cropped top, que termine justo donde empieza el pantalón: no añade volumen extra y resalta la cintura sin marcar zonas que no queremos resaltar.

Así que ya lo sabes: con un par de trucos, los pantalones de tiro alto pueden ayudarte a lucir tipazo. Pero, por encima de todo, lo que realmente marca la diferencia es tu estilo propio y tu actitud.