PREGONERO DE ELCHE
Mario Vaquerizo, tras la polémica generada por su pregón de Elche: "Quien tiene boca, se equivoca"
Mario Vaquerizo fue el encargado de dar el pregón en las fiestas patronales de Elche (Alicante). El cantante se hizo viral al equivocarse de gentilicio para dirigirse a los habitantes del municipio. Una polémica sobre la que se ha pronunciado.
Mario Vaquerizo acaba de regresar a Madrid tras hacer "sold out" en sus últimos conciertos con Las Nancys Rubias. El grupo ha actuado recientemente en Coín (Málaga) y Motril (Granada), acompañado también de Fangoria. Unas noches llenas de música y glam en las que la gente bailó sin parar, consolidando su éxito nacional. Sin embargo, hace apenas unos días que el cantante daba comienzo a las fiestas de Elche con su pregón, el pasado 7 de agosto, y su discurso todavía desencadena algunas críticas por redes sociales.
"No eres nadie en esta vida si no eres iliticeño, ilitizano". Mario confundió estas palabras al querer decir ilicitanos, que es como se llaman los habitantes de Elche. Algo a lo que ha respondido de forma clara y concisa: "Paso total de las redes. Yo me lo pasé bomba, pregúntaselo a todo el mundo que estuvo". Y ha concluido con esta sincera frase: "Quien tiene boca, se equivoca".
El cantante, que parece estar ya recuperado de su aparatosa caída, ha querido quedarse con lo bueno de esta experiencia. Destaca que el público de Elche fue maravilloso, que se alojó en un hotel estupendo y que todo fue perfecto: "Viva Elche y viva La Dama de Elche".
