Antena 3 Logo Antena 3
Novamas

Gente

¿Qué estás buscando?

PREGONERO DE ELCHE

Mario Vaquerizo, tras la polémica generada por su pregón de Elche: "Quien tiene boca, se equivoca"

Mario Vaquerizo fue el encargado de dar el pregón en las fiestas patronales de Elche (Alicante). El cantante se hizo viral al equivocarse de gentilicio para dirigirse a los habitantes del municipio. Una polémica sobre la que se ha pronunciado.

Mario Vaquerizo atendiendo a los medios

Foto: Gtres Vídeo: Gtres

Publicidad

Blanca Hervás
Publicado:

Mario Vaquerizo acaba de regresar a Madrid tras hacer "sold out" en sus últimos conciertos con Las Nancys Rubias. El grupo ha actuado recientemente en Coín (Málaga) y Motril (Granada), acompañado también de Fangoria. Unas noches llenas de música y glam en las que la gente bailó sin parar, consolidando su éxito nacional. Sin embargo, hace apenas unos días que el cantante daba comienzo a las fiestas de Elche con su pregón, el pasado 7 de agosto, y su discurso todavía desencadena algunas críticas por redes sociales.

Mario Vaquerizo
Mario Vaquerizo | Gtres

"No eres nadie en esta vida si no eres iliticeño, ilitizano". Mario confundió estas palabras al querer decir ilicitanos, que es como se llaman los habitantes de Elche. Algo a lo que ha respondido de forma clara y concisa: "Paso total de las redes. Yo me lo pasé bomba, pregúntaselo a todo el mundo que estuvo". Y ha concluido con esta sincera frase: "Quien tiene boca, se equivoca".

Mario Vaquerizo haciendo declaraciones a la prensa
Mario Vaquerizo haciendo declaraciones a la prensa | Europa Press

El cantante, que parece estar ya recuperado de su aparatosa caída, ha querido quedarse con lo bueno de esta experiencia. Destaca que el público de Elche fue maravilloso, que se alojó en un hotel estupendo y que todo fue perfecto: "Viva Elche y viva La Dama de Elche".

Máxima preocupación por Jaume Anglada, amigo íntimo del rey Felipe: su último parte médico desde la UCI

Jaume Anglada durante la recepción de los Reyes en Marivent
Novamas» Gente

Publicidad

Publicidad