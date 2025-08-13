Mario Vaquerizo, tras la polémica generada por su pregón de Elche: "Quien tiene boca, se equivoca"

Mario Vaquerizo acaba de regresar a Madrid tras hacer "sold out" en sus últimos conciertos con Las Nancys Rubias. El grupo ha actuado recientemente en Coín (Málaga) y Motril (Granada), acompañado también de Fangoria. Unas noches llenas de música y glam en las que la gente bailó sin parar, consolidando su éxito nacional. Sin embargo, hace apenas unos días que el cantante daba comienzo a las fiestas de Elche con su pregón, el pasado 7 de agosto, y su discurso todavía desencadena algunas críticas por redes sociales.

Mario Vaquerizo | Gtres

"No eres nadie en esta vida si no eres iliticeño, ilitizano". Mario confundió estas palabras al querer decir ilicitanos, que es como se llaman los habitantes de Elche. Algo a lo que ha respondido de forma clara y concisa: "Paso total de las redes. Yo me lo pasé bomba, pregúntaselo a todo el mundo que estuvo". Y ha concluido con esta sincera frase: "Quien tiene boca, se equivoca".

Mario Vaquerizo haciendo declaraciones a la prensa | Europa Press

El cantante, que parece estar ya recuperado de su aparatosa caída, ha querido quedarse con lo bueno de esta experiencia. Destaca que el público de Elche fue maravilloso, que se alojó en un hotel estupendo y que todo fue perfecto: "Viva Elche y viva La Dama de Elche".