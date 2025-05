Met Gala: ¿cuáles son las famosas que más veces han ido?

Faltan pocas horas para que comience la Met Gala, uno de los eventos más importantes del mundo de la moda. Este año, el dress code gira en torno al tema Tailored for You (Confeccionado a tu medida), centrado en la moda masculina, que es precisamente el eje de la exposición que se inaugura. Además, el código de vestimenta anima a los invitados a reflejar su estilo personal en cada uno de los diseños.

Todo el mundo estará pendiente de los looks más espectaculares de los cientos y cientos de invitados que acudirán a la cita. Una lista de personas que no se hace pública hasta que las celebrities aparecen en la alfombra roja del Museo Metropolitano de Arte de Nueva York. Aunque no sabemos quién ha confirmado su asistencia (o sea, ha pagado unos 50.000 dólares por la entrada), hay una serie de famosas que son asiduas y se han dejado ver por allí en más de dos y tres ocasiones.

Naomi Campbell

Naomi Campbell en la Met Gala 2024 | Gtres

"No sé qué número es, creo que podría ser el 20 o el 21", dijo recientemente la supermodelo en un nuevo vídeo de su serie Being Naomi en su canal de YouTube.

No sabemos si es la que más veces a ido a la Met Gala, pero sí que ha confesado que la del año pasado fue la última: "Este es mi último Met. Es mi último. No puedo... Soy demasiado mayor. La ansiedad me agobia". Naomi tiene 54 años y nunca ha seguido el dress code marcado por la organización: "No sigo ningún tema, lo siento. Simplemente, me dejo llevar".

Gisele Bündchen

Gisele Bündchen en la Met Gala 2011 | Gtres

La modelo ha estado presente en la Met Gala hasta catorce veces. La primera vez fue en el año 2003 y, partir del 2010, junto a Tom Brady.

La que fue una de las parejas más mediáticas, asistió cada año hasta 2019 (excepto en 2016), cuando anunciaron su divorcio. La edición de 2023 fue la primera en que ella fue sola.

Jennifer López

Jennifer López en la Met Gala 2023 | Gtres

La actriz y cantante fue como invitada por primera vez en 1999, cuando lució un vestido color champán. A lo largo de los años, su look ha ido evolucionando, pasando por vestidos diseñados por Dolce & Gabbana, Versace, Marchesa y Michael Kors, entre otros. En la gala de 2007, muchos la nombraron como la mejor vestida y, en 2024, fue una de las anfitrionas con un vestido de Maison Schiaparelli.

Rihanna

Rihanna en la Met Gala 2017 | Gtres

Diez han sido las ocasiones que Rihanna ha desfilado por la alfombra roja de la Met Gala. Debutó en 2007 y cada año que va es una de las más esperadas por sus impresionantes y atrevidos looks.

En aquella primera vez, la cantante eligió un diseño de Georges Chakra, mientras que en los años posteriores ha optado por confiar su look a diseñadores como Guo Pei, Comme des Garçons y Balenciaga.

Sarah Jessica Parker

Sarah Jessica Parker en la Met Gala 2006 | Gtres

1995. La actriz asiste al evento con un vestido negro de terciopelo que compró en una tienda de segunda mano. Así lo recogió entonces la revista Vogue. Esa era la primera vez de Sara Jessica Parker en la Met Gala.

La siguiente vez fue en 2006 y, a partir de aquí, ya fue una invitada más regular: 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2018, 2022.