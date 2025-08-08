Bikinis outline, la nueva tendencia del verano que ya lleva Dulceida

El verano es famoso no solo por el calor y las vacaciones, sino que también por los destinos a los que más se suele ir. Lo más común es ir a la playa o a algún lugar donde haya piscina o río. Y es que no hay nada que apetezca más que un chapuzón, pero, para ello, se necesita un buen bikini, se tiene que ir a la moda.

Durante este mes de agosto estamos viviendo una nueva tendencia de bikinis que ya llevan numerosas influencers como Dulceida, Bárbara Pérez o María Fernández-Rubíes, entre otras. Son los bikinis outline: modelos de color liso con bordes en un tono distinto que crea un contraste llamativo.

Más sobre esta tendencia

Los bikinis outline se han convertido en una de las tendencias más virales del verano. Se caracterizan por tener un diseño de base lisa, normalmente en tonos vibrantes o neutros, rematada con ribetes en un color que contrasta, lo que crea un efecto visual muy marcado y favorecedor.

Este contorno resalta la silueta y aporta un toque gráfico y moderno al clásico bikini de siempre. La mezcla de minimalismo con un detalle llamativo ha hecho que esta prenda se cuele en los armarios de muchas creadoras de contenido y referentes de moda.

Claudia Martínez con bikini outline | Instagram, @claudia.martinez

Además de ser visualmente potentes, los bikinis outline funcionan bien en fotos y vídeos, lo que explica parte de su éxito en las redes sociales. Firmas de moda de baño y marcas low cost ya han lanzado sus propias versiones en distintos cortes: desde triángulo hasta bandeau o tiro alto.

Influencers como Dulceida ya los han lucido en sus vacaciones, consolidando la tendencia como una de las más vistas de esta temporada. Son la mezcla perfecta entre simplicidad y originalidad, ideales para quienes quieren algo diferente sin salir del estilo clásico.

Algunas referencias de esta tendencia

El estilo outline en bikinis combina influencias del diseño deportivo y de la estética de los 2000, que ha vuelto con fuerza en los últimos años. Lo más característico son los bordes en un color diferente al del bikini, creando un contraste que resalta la silueta y da un toque muy visual.

María Fernández-Rubíes con bikini outline | Instagram, @mariafrubies

Estas líneas enmarcan la silueta, aportando definición y un toque gráfico muy actual. Marcas como Triangl ya lo popularizaron hace tiempo con sus bikinis de neopreno, y desde entonces este estilo no ha dejado de ganar protagonismo en redes.