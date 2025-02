El dress code de la Met Gala 2025: inspirado en la moda masculina y que refleje el estilo de cada invitado

El 5 de mayo se celebrará uno de los eventos más importantes del sector de la moda: la Met Gala. Cada año, se reúnen allí las celebrities mundiales más destacadas para contribuir a una causa benéfica. Como bien sabrás, esta cita sirve para recaudar fondos para el Instituto del Vestido del Museo Metropolitano de Arte de Nueva York; de hecho, lo recaudado representa todo el presupuesto anual del Instituto. Además, es el acto de apertura de su exposición de primavera.

Pero lo que todo el mundo espera es ver desfilar los invitados con sus looks más espectaculares, originales e, incluso, extravagantes. Sin embargo, quien asiste a esta gala debe llevar un vestido acorde con el dress code que la organización envía meses antes de la celebración. Por ejemplo, el año pasado (cuando se recaudaron más de 26 millones de dólares) el título del código de vestimenta era The Garden of Time, en homenaje a este cuento de J.G Ballard., con vestidos inspirados en la naturaleza.

Shakira, de Carolina Herrera en la MET Gala 2024 | Gtres

Kim Kardashian en la Met Gala 2024 | Gtres

El dress code de 2025

Para este 2025, el Met ya ha dado a conocer el dress code, por lo que las celebridades y los diseñadores ya pueden empezar a trabajar para confeccionar su mejor vestido. Este año, la temática se titula Tailored for You (es decir, Confeccionado a tu medida) y, según la organización, está enfocado en la moda masculina (como el tema de la exposición) y "pensado con la intención de proporcionar orientación e invitar a la interpretación creativa" para reflejar el estilo personal de cada uno de los invitados.

Según informa Associated Press, en esta edición de la gala el menú lo cocinará el chef Kwame Onwuachi y se recuperará un comité de anfitriones, "una nueva lista de celebridades de alto perfil que se sumará a los anfitriones de la gala". Forman parte de este comité, entre otros, la atleta Simone Biles y su marido Jonathan Owens, el cineasta Spike Lee, la actriz Ayo Edebiri, la rapera Doechii o el diseñador Olivier Rousteing.

Por otro lado, los anfitriones serán Anna Wintour (directora artística de Condé Nast y redactora jefe de Vogue, y supervisora de la gala), Colman Domingo, Lewis Hamilton, LeBron James, A$AP Rocky y Pharrell Williams.

El dress code está relacionado con la nueva exposición del Instituto, llamada Superfine: Tailoring Black Style e inspirada en el libro Slaves to Fashion: Black Dandyism and the Styling of Black Diasporic Identity, de Monica L. Miller.

Pamela Anderson en la Gala MET | Gtres

Zendaya en la Met Gala 2024 | Getty Images

La exposición de primavera del Instituto del Vestido del Met

La muestra "explorará la importancia del estilo sartorial para la formación de identidades negras en la diáspora atlántica", explican desde el instituto, y estará formada, entre otras cosas, por prendas, accesorios, dibujos, grabados, pinturas, fotografías y fragmentos de películas para hacer un recorrido por la historia del dandi negro, "desde el surgimiento de la figura en la Europa de la Ilustración durante el siglo XVIII hasta las encarnaciones actuales en ciudades de todo el mundo".

Desde el Met añaden que el dandismo "ofreció a las personas negras la oportunidad de usar la ropa, los gestos, la ironía y el ingenio para transformar sus identidades dadas e imaginar nuevas formas de encarnar posibilidades políticas y sociales".