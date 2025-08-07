¿Cuántas veces puedes ponerte los vaqueros sin lavarlos?

Si eres de los que meten los vaqueros a la lavadora después de cada puesta, puede que estés acortando su vida útil sin saberlo. Según los especialistas en moda y estudios académicos, lavar los vaqueros con demasiada frecuencia desgasta la tela y destiñe el color original del denim: utilízalos entre 5 y 15 veces antes de lavarlos.

Un estudiode 2011, supervisado por la profesora Rachel McQueen del Departamento de Ecología Humana de la Universidad de Alberta, analizó la acumulación de bacterias en unos vaqueros que no habían sido lavados en 15 meses. Sorprendentemente, el tejido apenas acumuló bacterias, y estas no suponían un riesgo significativo para la salud.

Vaqueros | iStock

Para no dañar su apariencia ni deformar el ajuste, se recomienda lavarlos únicamente cuando estos presenten restos visibles de suciedad o mal olor. Además, se reduce el consumo de agua y energía, por lo que marcas como Levi's recomiendan espaciar los lavados cada 10 usos, o incluso más.

Todo depende del uso y a las condiciones a las que estén expuestos, ya que en épocas de calor, si sudas más, es recomendable acortar estos plazos entre lavados. Llevar a cabo métodos de limpieza suaves ayuda a mantener su estructura: lávalos con agua fría y del revés, y si sólo presentan manchas pequeñas, elimínalas con un cepillo o paño húmedo en lugar de lavar toda la prenda.

Ahora ya sabes que no es necesario lavar tus vaqueros tras cada puesta, sino cada 5 o 6 semanas si los usas de manera regular. Al reducir la frecuencia de lavado y usar métodos de limpieza cuidadosos, alargarás la vida útil de tus jeans y reducirás tu impacto ambiental. Menos lavado, más duración.