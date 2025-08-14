Juan Faro revela cómo se siente y aclara si ha hablado con Sofía Suescun o si todo forma parte de un montaje

Este miércoles, una nueva polémica salpicaba a Sofía Suescun y Kiko Jiménez. Después de semanas de hablarse mucho, una vez más, de la complicada relación familiar que mantiene con su madre, Maite Galdeano, y su hermano, Christian Suescun; la influencer vuelve a ocupar los titulares tras convertirse, este pasado miércoles, en la protagonista de la portada de la revista Lecturas.

Kiko Jiménez y Sofía Suescun | Gtres

La revista sacaba en portada unos supuestos encuentros secretos que Sofía habría mantenido con el también influencer, Juan Faro.

Unas informaciones que habrían provocado una crisis importante entre la influencer y su novio, Kiko Jiménez, que, según ya se rumoreaba, no estaban pasando por su mejor momento.

Una polémica de la que sí ha querido pronunciarse el otro protagonista de esta historia: Juan Faro. El influencer ha atendido brevemente a la prensa, este jueves, y aunque ha sido breve y ha dejado claro que no quería hablar, sí ha asegurado que "no" ha hablado con Sofía después de todo lo que se ha publicado: "Ellos son los que tienen que hablar".

Juan Faro haciendo declaraciones a la prensa | Europa Press

El influencer, nacido en Pontevedra, expolicía y culturista con una vida marcada por los problemas (ha estado más de 100 días en prisión, acusado de presunto blanqueo de capitales) ha confesado cómo se siente habiendo acaparado tantos titulares: "Prefiero que me persigan los periodistas que me persiga la policía".