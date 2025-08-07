La moda de los pañuelos en la cintura: la nueva tendencia a la que ya se ha sumado la reina Letizia

Está claro que todas las mujeres tenemos un pañuelo estampado y muy bonito en casa con el cual no tenemos ni idea de qué hacer con él. Un souvenir especial o un chollo de algún mercadillo que ha sido abandonado al final de nuestro armario.

Pues, ¿cómo te quedas si te digo que hay una tendencia viral con ellos? Esta es la oportunidad perfecta para sacarlo a relucir, que todo el mundo te pregunte por él y tú puedas explicar la larga historia de dónde viene.

Y es que los pañuelos destacan por su gran versatilidad a la hora de encajarlos en un look: de complemento en el bolso, en el cuello, como top… Y, ahora, como cinturón. Te lo enseñamos todo para que te lo pongas como es debido.

Como se coloca a la moda

La clave de esta nueva tendencia está en colocar el pañuelo a la altura de la cintura, como si fuera un cinturón. Aunque su función es más bien decorativa y complementaria que funcional. Para ello, deberás doblar el pañuelo por la mitad haciendo una forma triangular.

Y es que es un accesorio que, a pesar de que pasen los años, no pierde valor, siempre se reinventa. Con esta tendencia, lo puedes llevar con pantalones cortos, largos, con faldas y hasta con vestidos. Dale espacio a tu imaginación para incorporarlo en todos los outfits que quieras.

Dependiendo del pañuelo que tengas, de su estampado, del color que sea o con el tipo de prenda con el que lo combines, conseguirás dar un mensaje u otro. Lo que está clarísimo es que cada vez hay más chicas e influencers que están enamoradas de esta nueva tendencia.

La reina Letizia, una más a la moda del pañuelo

Así es, la reina Letizia ha lucido un vestido siguiendo esta tendencia tan viral del pañuelo como cinturón. Ella lo ha lucido en la gala de clausura del Atlántida Mallorca Film Fest el pasado 3 de agosto, un evento anual cinematográfico que no se pierde desde hace ya unos años.

Letizia lució un vestido blanco precioso de la firma italiana Mantú. La prenda, en lino, era de manga corta y largo midi. Pero lo que lo caracterizaba era el fajín asimétrico ceñido en la cintura, que creó el mismo efecto que la tendencia del pañuelo como cinturón.

Reina Letizia en la clausura del Atlántida Mallorca Film Fest | Gtres

Esta elección de la reina vuelve a dejar en evidencia su gran interés por la moda, así como su gran competencia por adaptar este tipo de tendencias tan virales a los requisitos y protocolos reales.