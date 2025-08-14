Así es Juan Faro, el influencer culturista que relacionan con Sofía Suescun: fue policía y estuvo en prisión

Este miércoles, Sofía Suescun se convirtió en protagonista de la portada de la revista Lecturas por una información que señalaba unos supuestos encuentros secretos con Juan Faro. El también influencer ha respondido brevemente a la prensa, asegurando que no ha hablado con Sofía tras la publicación.

¿Quién es Juan Faro? Te explicamos los detalles más destacados de este culturista que empezó a trabajar como Policía Nacional, lo dejó para ser influencer y ha estado en prisión.

Exagente de policía y culturista

Juan Faro nació en Mondariz, Pontevedra, y en su juventud decidió ingresar en la Policía Nacional. Allí, realizó el exigente curso para formar parte de los GEO y llegó a trabajar en destinos como Murcia y Castellón.

Durante sus años de servicio, comenzó a entrenar en culturismo, una disciplina en la que terminó destacando a nivel internacional: fue campeón de España en dos ocasiones, campeón de Europa, campeón del mundo y Míster Olympia.

Influencer con vida de alto nivel

En 2017 dejó atrás su carrera policial para dedicarse por completo a las redes sociales, donde hoy suma más de 364.000 seguidores en Instagram.

Su perfil muestra un estilo de vida de auténtico lujo: coches deportivos como Lamborghinis y Porsches, ropa de firmas exclusivas, deportes de aventura, inversiones en criptomonedas y viajes a destinos de ensueño.

Según ha contado él mismo en entrevistas, vive en una mansión valorada en dos millones de euros y sus ingresos mensuales rondan los 15.000 euros.

Detención y paso por prisión

El 11 de diciembre de 2024, su vida dio un giro cuando fue detenido en Sevilla, justo antes de realizar un salto en paracaídas. Se le acusó de presunto blanqueo de capitales relacionado con el narcotráfico y fraude fiscal. El mismo explicó que su intención era mudarse a Emiratos Árabes en 2025 para continuar con sus negocios internacionales y tributar allí sus ganancias.

Pasó un total de 101 días en la prisión de Estremera antes de obtener la libertad provisional. Actualmente, esta etapa de su vida forma parte de su contenido en redes sociales, donde explica sus vivencias entre rejas. "A veces estaba dentro de la celda y pensaba: qué película tu vida. Ha sido duro, muy duro", comienza este vídeo que publicó al volver a casa, el pasado mes de marzo.

"Prefiero que me persigan los periodistas que me persiga la policía", afirma el culturista al ser preguntado por su actual popularidad en los medios de comunicación debido a su supuesto affair con Sofía.

Su reacción tras las noticias con Sofía Suescun

Este jueves, Juan Faro atendió a los medios, aunque con brevedad. Aseguró que no ha hablado con Sofía Suescun tras la portada de Lecturas y zanjó el asunto con un "ellos son los que tienen que hablar", refiriéndose a la influencer y su novio, Kiko Jiménez. Como vemos, por ahora, no ha confirmado ni desmentido públicamente la información, así que habrá que esperar para saber si esta supuesta relación tiene más capítulos o se queda como un simple rumor del verano 2025.