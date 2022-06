Kim Kardashian devuelve en muy mal estado el mítico vestido de Marilyn Monroe

Hace años que Kim Kardashian explota su habilidad de convertirse en el centro de atención de todas las miradas allá donde va. Y eso es precisamente lo que consiguió el pasado 2 de mayo en la gala MET, en la que el dress code era ir vestido al estilo de la edad de oro estadounidense de principios del siglo pasado.

Vestido joya de Marilyn Monroe

Kim Karsashian eligió un estilismo fantástico para la gala que, además, no podría pasar desapercibido de ninguna de las maneras: el icónico vestido que llevaba Marilyn Monroe en el Madison Square Garden el 19 de mayo de 1962, cuando le cantó el famoso "Happy Birthday, Mr. President" a John F. Kennedy tres meses antes de morir ella y un año antes del asesinato del político.

Cuando se celebró la gala, el vestido de Kim causó revuelo. Se oyeron críticas sobre cómo era posible que una celebrity pudiera usar un traje que forma parte de la historia estadounidense, por mucho dinero que llegara a ofertar.

El traje se preservaba en el museo Ripley's Believe It or Not!, de Orlando (Florida), que adquirió la mítica prenda por 4,8 millones de dólares en 2016. El vestido fue una obra del diseñador de vestuario Jean Louis que se basaba a su vez en un boceto de Bob Mackie.

Sin duda, una pieza única e irremplazable que, hasta la fecha, se encontraba en buen estado de conservación.

A día de hoy, las críticas se escuchan por doquier porque Kim Kardashian ha devuelto el vestido en muy mal estado, con destrozos considerables y la prenda no se puede arreglar.

Imagen del vestido antes y después

Scott Fordney, el coleccionista especializado en objetos de Marilyn Monroe, ha publicado en redes una imagen de cómo estaba el vestido cuando se lo llevó Kim Kardashian y otra de cómo lo devolvió. El texto que acompaña a las fotografías también es muy revelador. "Muy comprometidos con mantener 'la integridad del vestido y su preservación', pero... ¿Valió la pena?", se ha preguntado Fortney.

En las imágenes se pueden apreciar desperfectos evidentes. Aunque la modelo y empresaria adelgazó 7 kilos para poder enfundarse en el vestido de la actriz, su voluptuosa figura pasó factura al patrón que ya tiene 60 años. En NovaMás ya compartimos un artículo sobre cómo las pruebas de Kim Kardashian demostraban que le venía pequeño el mítico vestido.

La tela cercana a la cremallera está rasgada y el vestido ha perdido piedras en la zona lumbar. Los cristales y lentejuelas fueron cosidos a mano uno a uno sobre el cuerpo de Marilyn y puede que se cayeran debido al roce con el chal que Kim Karashian lució en la gala. Las malas lenguas dicen que este complemento lo usó para tapar los desperfectos del vestido, que se acentuaron durante la noche.

Por ahora, ni el museo que lo preservaba, ni la propia Kim Kardashian han hecho declaraciones al respecto. Eso sí, tras la polémica, el Consejo Internacional de Museos ha prohibido usar prendas con valor histórico a cualquier celebrity.

