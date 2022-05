Kylie Jenner sorprende en la Met Gala vestida de blanco al estilo 'Novia a la fuga'

La historia del cine ha tenido entre sus grandes creaciones importantes papeles de mujeres que tenían intención de pasar por el altar, unas lo hacían y otras no. Una de las que lo hizo varias veces y se convirtió en la novia favorita de América fue la interpretada por Julia Roberts. En el 1999, en el papel de Maggie, la actriz daba vida a una joven que, tras numerosos intentos por pronunciar el 'sí, quiero', se convirtió oficialmente en la 'Novia a la fuga'.

La icónica película ha hecho que sea recordada con el paso de los años estando presente en uno de los eventos más esperado de la temporada: la Met Gala y de la mano de Kylie Jenner. Este 2022 y como continuación del anterior, "In America: A lexicón of fashion", el evento ha presentado el segundo capítulo de su exposición en dos partes sobre la moda americana esta vez bajo el nombre de "In America: An Anthology of Fashion". Esto hace que nuevamente el Costume Institute del Metropolitan Museum of Art sea el centro de todas las miradas, al igual que los asistentes a esta fiesta de la moda.

Kylie Jenner | Gtres

La temática de este año ha sido el "Gilded Glamour" que hace referencia a la época dorada de Estados Unidos, por lo que no es de extrañar que los asistentes al evento hayan brillado más de lo habitual. Lo que no se esperaba es que entre tanto metalizado y brillo nos encontráramos un vestido de novia.

La alfombra de la Met Gala no hace otra cosas que sorprender con la llegada de los famosos que luces sus espectaculares trajes como ha hecho la cantante Rosalía vestida de Givenchy, Blake Lively con un vestido que se transformaba en directo cambiando de color. Lo que tampoco tenía color eran las cejas de Kendal Jenner, quien ha dejado atónitos con la estética que ha elegido para la celebración confundiendo entre si es una nueva tendencia o una arriesgada elección.

Por su parte, otra de las Kardashian ha hecho de las suyas. Kim ya rompió con las reglas el años pasado, pero este ha logrado que viajemos al pasado a los años dorados de Hollywood y recordando el 'Happy Birthday' de Marilyn Monroe se ha enfundado en el mismo vestido que ella llevó allá por los años 60. Si Kim ha dejado atónitos con la elección de vestuario, su hermana pequeña también. Kylie Jenner ha dejado a todos sin palabras por reinventar un traje de novia y posar en las escaleras del museo.

Con corte princesa, Kylie ha roto todos los esquemas. Haciendo del palabra de honor algo más de lo normal, la pequeña de las Kardashian ha lucido un diseño de Off-White creado por el que fuera su amigo y diseñador de la firma Virgil Abloh, quien falleció el pasado mes de diciembre a causa del cáncer que padecía. Esta creación va más allá de lo que acostumbramos a ver en los trajes nupciales. Con la parte superior en forma de corazón y encorsetado con drapeados en sintonía con la falda de volantes, y todo hecho de tul. El diseño ha contado con unos toques que mezclaban el estilo clásico con el contraste moderno y casi deportivo.

Llevando una gorra blanca decorada con redecilla y una flor a modo de tocado, Kylie ha llevado su nueva versión de velo tradicional, de igual modo que lo ha hecho con el escote llevando una camiseta básica de manga corta que daba un giro de 180 grados al vestido de novia. Unos detalles que han hecho que su aparición fuera de lo más inesperada siendo objeto de críticas, aplausos, y hasta algún que otro meme en redes sociales que la comparaban con personajes de ficción.

¿Pronunciará el 'sí, quiero'?

Todo esto ha hecho que se plantee la posibilidad de que la joven tenga intenciones de pasar por el altar, siendo esto un adelanto o una señal de ellas. Si bien es cierto la vida amorosa de la joven de 24 años ha tenido sus subidas y sus bajadas. Recientemente se convirtió en madre por segunda vez junto al cantante Travis Scott con el que empezó un romance hace más de 5 años. Desde que comenzaron los rumores de ruptura han estado siempre presentes, pero sin saber si realmente habían puesto punto final a su relación o, si por el contrario, todo iba sobre ruedas.

La pareja ha mantenido siempre cierto hermetismo, pese a que Kylie acostumbra a compartir casi toda su vida con sus fans ya sea por redes sociales o por los programas que han nacido alrededor de su familia. En 2019 Travis y Kylie se separaron manteniendo una relación cordial por su hija Stormi. Tras dos años alejados, en junio del año pasado decidieron dar una nueva oportunidad al amor y se volvieron a convertir en padres. El gesto que ha dejado ver que su romance va viento en popa es el mensaje que mando hace unos días la hermana de Kim Kardashian con motivo del 31 cumpleaños del cantante.

La felicitación de Kylie Jenner a Travis Scott | Instagram Kylie Jenner

"Feliz cumpleaños, mi amor, mi mejor amigo, la persona más especial y el padre de nuestros bebés", escribía la joven en Instagram junto a una foto de lo más tierna de ambos. Unas palabras que demuestran que el amor está muy presente y que hacen que esta aparición tan memorable de Kylie en la Met Gala pueda ser solo un aperitivo de lo que pueda venir más adelante y creando la posibilidad de que pronto podamos verla vestida nuevamente de novia en un evento también importante en el que se conviertan en marido y mujer, aunque eso sí, esperemos que si esa ocasión llega y la volvemos a ver de blanco y radiante, no sea como en la ficción y tengamos una nueva 'Novia a la fuga'.