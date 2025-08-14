UN CONCIERTO MUY EMOTIVO DE RUBÉN MARTÍN
El hijo de Dioni, de Camela, habla sobre los problemas de salud que han obligado a su padre a cancelar conciertos
En su último concierto de Leganés, Rubén Martín, hijo de Dioni, ha informado de por qué su padre ha tenido que suspender los últimos conciertos de Camela. Se debe a su estado de salud: "Marqués, estoy hoy aquí en Leganés con toda esta gente. Te mandamos un saludo enorme, eres un guerrero".
Rubén Martín, que actuó el pasado 12 de agosto en Leganés, aprovechó unos minutos de su concierto en el Festival de Radiolé para dedicarle unas bonitas palabras a su padre Dioni. El cantante de Sueños Inalcanzables ha tenido que cancelar y posponer algunos de sus conciertos por su delicado estado de salud, pues, según informaba su hijo: "Lleva un tiempo un poquito malo de la voz".
Rubén tuvo el detalle de colaborar con su público para grabar un vídeo de apoyo a su padre: "¿Os parece que grabemos un vídeo y se lo paso? Le mandamos un saludito entre todos". Todos corearon su nombre al grito de: "¡Dioooni!, ¡Dioooni!, ¡Dioooni!" y seguro que esto le llena de fortaleza para su pronta recuperación.
El cantante también aprovechó para presentar a su hija, María Lucía. Hace 15 meses que fue padre, y para él, fue una noche muy especial por ese motivo: "Nunca me imaginé el sentimiento que puede dar una niña, el cariño que puede dar una niña. Y hoy voy a cantar una canción que compuse para ella, con todo mi cariño. Espero que la escuchéis y os guste". Se trata del tema Llegas A Mi Vida, que Rubén interpretó en exclusiva de la mano de su hija, a quien no dudó en subir al escenario.
Un evento muy cercano, en el que Rubén, dada la confianza que tiene con su público, no se olvidó de recordar a su padre, y regalar estos momentos tan especiales a su familia, que quedarán grabados en la memoria de su hija. El cantante también interpretó Cuando Zarpa el Amor en exclusiva, uno de los mayores éxitos de Camela y un claro guiño de complicidad hacia su padre, que parece no estar pasando por su mejor momento.
