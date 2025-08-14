El hijo de Dioni, de Camela, habla sobre los problemas de salud que han obligado a su padre a cancelar conciertos

Rubén Martín, que actuó el pasado 12 de agosto en Leganés, aprovechó unos minutos de su concierto en el Festival de Radiolé para dedicarle unas bonitas palabras a su padre Dioni. El cantante de Sueños Inalcanzables ha tenido que cancelar y posponer algunos de sus conciertos por su delicado estado de salud, pues, según informaba su hijo: "Lleva un tiempo un poquito malo de la voz".

Dioni y Ángeles de Camela | Gtres

Rubén tuvo el detalle de colaborar con su público para grabar un vídeo de apoyo a su padre: "¿Os parece que grabemos un vídeo y se lo paso? Le mandamos un saludito entre todos". Todos corearon su nombre al grito de: "¡Dioooni!, ¡Dioooni!, ¡Dioooni!" y seguro que esto le llena de fortaleza para su pronta recuperación.

El cantante también aprovechó para presentar a su hija, María Lucía. Hace 15 meses que fue padre, y para él, fue una noche muy especial por ese motivo: "Nunca me imaginé el sentimiento que puede dar una niña, el cariño que puede dar una niña. Y hoy voy a cantar una canción que compuse para ella, con todo mi cariño. Espero que la escuchéis y os guste". Se trata del tema Llegas A Mi Vida, que Rubén interpretó en exclusiva de la mano de su hija, a quien no dudó en subir al escenario.

Rubén Martín, hijo de Dioni | Radiolé

Un evento muy cercano, en el que Rubén, dada la confianza que tiene con su público, no se olvidó de recordar a su padre, y regalar estos momentos tan especiales a su familia, que quedarán grabados en la memoria de su hija. El cantante también interpretó Cuando Zarpa el Amor en exclusiva, uno de los mayores éxitos de Camela y un claro guiño de complicidad hacia su padre, que parece no estar pasando por su mejor momento.