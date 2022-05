El tercer puesto de Chanel en Eurovisión 2022 le ha devuelto a España su mejor resultado en el festival desde que, en 1995, Anabel Conde se hiciera con la victoria de plata. Su arrolladora actuación y puesta en escena dejan un reinado que difícil será de superar en el próximo certamen.

Esfuerzo, talento e ilusión se vieron reflejados en la sensual escenografía que, desafortunadamente, quedó en puntos por bajo de la de Reino Unido, que se alzó con el segundo puesto, y de la de Ucrania, que se proclamó vencedor con el grupo Kalush Orchestra con su canción 'Stefania'.

Sin embargo, si existe una certeza entre todos los españoles es que la hispanocubana es nuestra ganadora moral. Pese a que estuvo a las puertas de obtener el éxito con su tema 'SloMo', la joven de 31 años ha desatado las felicitaciones y las ovaciones de reconocidísimos rostros conocidos que han querido mostrarle en todo momento su apoyo y se han volcado con ella.

Eso sí, tampoco vamos a negar que, en cierto modo, la 66ª edición nos deja un sabor un tanto agridulce después de lo que podría haberse convertido en el fin de los más de 50 años en los que España lleva sin ganar la gala.

Así como las redes se han plagado de enhorabuenas, el regustillo amargo también se ha asomado por algunos perfiles. Entre ellos, el de Risto Mejide, que tras el Benidorm Fest salió en defensa de la nacida en La Habana y quien durante toda la noche de este sábado 14 de mayo estuvo mostrando públicamente sus ganas porque esta última se llevara el micrófono de cristal.

Y es que, el presentador comentó el certamen en directo con unos tuits de lo más reveladores: ''Si Chanel NO GANA esta noche, os juro que PASO YA DE Eurovisión'', ''Nuestra Chanel podría ser profesora de canto y de baile de TODOS sus rivales #PaTuCasa'' u ''Os digo una cosa, lo de Chanel ha sido lo mejor que he visto en Eurovisión en mucho tiempo. No entre nuestros representantes. Entre TODAS las actuaciones de TODOS los países'', son algunos de los referentes hacia la joven, entre muchos otros.

Más tarde, volvió a hacer uso de su cuenta de Twitter para hacer una pequeña amenaza, asegurando que ''Si Chanel no gana esta noche, os juro que paso ya de Eurovisión''.

Algo que, por desgracia, finalmente se hizo realidad y provocó una aplaudida reacción en el publicista que ahora mismo representa a toda España: ''Me voy a dormir. Qué le den para siempre a Eurovisión'', sentenció.

Seguro que te interesa...

Primeras palabras de Chanel tras quedar tercera en Eurovisión 2022