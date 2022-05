Faltan pocas horas para que comience la 66ª edición de Eurovisión. El Pala Alpitour de Turín se hará testigo del impresionante talento de nuestra representante, Chanel Terrero, que este sábado 14 de mayo está dispuesta a ''petarlo'' sobre el escenario.

Su actuación estará protagonizada por el traje, con múltiples guiños a la cultura española, que Palomo Spain ha confeccionado: un mono negro de escote cuadrado y decorado con más de 50.000 piedras de Swarovski cosidas a mano.

La guinda de su vestuario viene de la mano de la chaqueta que lucirá de inspiración torera, un toque de lo más especial al que su diseñador definió recientemente como ''un look casi inspirado en la portada de una feria''.

Será esta noche cuando sabremos si 'SloMo' pondrá fin a los más de 50 años en los que España no se alza con la victoria del Festival, desde 1969 con Salomé y 'Vivo Cantando', pero lo que sí es un hecho es que la de origen cubano se postula como una de las favoritas para proclamarse ganadora del certamen.

Por el momento, son muchos los famosos que desde el polémico Benidorm Fest en el que fue elegida para representar a nuestro país, confían en que esta noche, entre los 25 países que optan por llevarse el micrófono de cristal, Chanel sea quien haga historia.

El apoyo de los famosos a Chanel en Eurovisión 2022

Hacemos un repaso por algunos de los mensajes de nuestros rostros conocidos que a lo largo de estos meses han inundado la televisión y las redes de apoyo a la joven de 31 años.

Risto Mejide fue uno de los primeros en hacer uso de sus redes para mostrar su apoyo a Chanel, denunciando públicamente también el acoso y las críticas que recibió esta última tras el escándalo ocasionado en el festival alicantino después de que la artista se proclamara como la favorita del jurado.

Laura Escanes expuso públicamente su gusto por la música que ''le hace bailar'' y aseguró que 'SloMo' ''es un temazo''.

Beatriz Luengo también alzó su voz para salir en su defensa a través de un extenso escrito en Instagram en el que, entre otras cosas, enumeró las razones por las que su compañera de profesión sería una gran representante en Eurovisión 2022.

El marido de la que participara en 'Un paso adelante', Yotuel, nativo de Cuba como Chanel, ha sido de los primeros en pronunciarse estas últimas horas para desearle la mayor de la suertes a su paisana.

Raquel del Rosario compartió una aplaudida carta recordando su paso por Eurovisión 2013, denunciando en ella el mismo odio que la hispano cubana recibió tras su paso por el Benidorm Fest.

Texto de Raquel de Rosario | Historias de Instagram de Raquel de Rosario

Texto de Raquel de Rosario | Historias de Instagram Raquel de Rosario

Aitana hizo uso de su cuenta de Twitter para inmortalizar sus impresiones sobre Chanel en el polémico evento: ''Lo que ha hecho Chanel es MUY HEAVY, muy heavy, es la realidad. A por todas'', se puede leer.

Su exnovio Víctor Elías, actual pareja de Ana Guerra, también se rindió entonces al talento de su expareja con un texto que compartió a través de sus Instagram Stories en el que escribió: ''Me quedo corto con todas las palabras que tengo. ¡Preparación! ¡Ilusión! ¡Pasión! ¡Vocación! ¡Talento!'', compartió el músico emocionado.

Miguel Ángel Muñoz, ex de la cantante canaria mencionada, afirmó que lo que de Chanel es de ''de otro planeta''.

Soraya Arnelas se ha pronunciado esta misma mañana a través de su perfil en Twitter para revelar que ''con mucha ilusión'' estará apoyando a Chanel en ''este día tan especial, lleno de emociones''.

Un mensaje al que poco después también se ha sumado Ana Mena con un mensaje de lo más revelador que deja constancia de su incondicional apoyo: ''Me encanta ver la ovación de todo el estadio a Chanel. Ella ya ha demostrado que es una reina. Se merece lo mejor y mañana va a ARRASAR. Brava'', ha inmortalizado.

Hace apenas dos horas también ha sido Pastora Soler quien, a través del último medio mencionado, ha querido hacer público el gran orgullo que siente por la hispano cubana: ''Estamos contigo, Chanel. Hoy es tu día, hoy es nuestro día porque contigo no podemos estar más orgullos@s!!!! Vamos a vibrar contigo! Disfrútalo mi niña!''.

Nacho Cano aseguró recientemente en 'El Hormiguero' que la artista ''es una máquina'': ''Llevo un año y tres meses ensayando con ella y no hay nadie en Eurovisión, aunque no he visto a los demás, que vaya más preparado que ella'', expresó.

Pero sus bonitas palabras no quedaron ahí pues quiso no dudó en continuar deshaciéndose en halagos: ''Ella es un éxito que va más allá. Hace 500 años empezó el mestizaje, y ella es una mestiza que hoy defiende a España en el Festival. Es un logro de nuestra nación, de nuestra cultura y de algo tan maravilloso como el mestizaje, que hicimos nosotros".

Hace tan solo unos días también fue El Gran Wyoming quien públicamente envió un mensaje de apoyo a través del que dejaba plasmada su fe en que España se lleve este 2022 el micrófono de cristal: ''Estamos a muy pocos días de conquistar Eurovisión con Chanel'', espetó durante 'El Intermedio'.

La cantante Thalía publicaba en el día de ayer un sorprendente montaje en formato vídeo dedicado a Chanel que reflejaba su ''mood''.