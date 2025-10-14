Tensión entre Hiba Abouk y Lara Dibildos, las ex de Escassi, en un evento donde también estaba Sheila Casas

La relación entre Álvaro Muñoz Escassi e Hiba Abouk fue una de las más comentadas del verano pasado. Y es que, todo surgió meses después de la polémica ruptura entre el jinete y María José Suárez lo que hizo que todos se magnificase más.

Pero la cosa se quedó ahí, en un simple amor de verano pues poco después Escassi comenzó una relación con Sheila Casas con la que terminó hace unos meses.

Sheila Casas y Álvaro Muñoz Escassi, en un evento en Madrid | Gtres

Un tenso encuentro entre exnovias

Por todos es sabido que el historial de exnovias del Escassi es amplia y es probable que dos de ellas coincidan en más de un evento público. Y esto precisamente es lo que ha pasado entre Hiba Abouk y Lara Dibildos, con quién tiene un hijo, que se veían en el estreno de una película. Ambas han vivido el momento más incómodo de la noche al coincidir en el espacio previo al photocall, cuando esperaban su turno para posar ante las cámaras.

Hiba Abouk en un evento | Gtres

Una tensión imposible de disimular que Lara, acompañada por su novio Carlos Maturana, ha intentado desviar centrándose en cerrar su bolso sin dejar de mirar al lugar en el que -a escasos centímetros de ella-, se encontraba Hiba, que como te decíamos arriba vivió un mediático amor de verano en 2024 con el jinete justo después de su polémica ruptura con María José Suárez tras una infidelidad con Valeri Cuéllar.

Lara Dibildos y su novio, Carlos Maturana | Gtres

Mientras tanto, una Hiba muy nerviosa -consciente de que todas las miradas estaban puestas en ver si se saludaría o no con la hija de Laura Valenzuela- decidía poner tierra de por medio y retirarse a charlar con una de las personas organizadoras del estreno, antes de posar en el photocall sin hacer declaraciones sobre el incómodo momento vivido con Lara.

Hiba Abouk y Lara Dibildos, coinciden en un evento | Europa Press

Un estreno en el que ambas coincidieron además con otra de las ex de Escassi, Sheila Casas, que ha pasado página cuatro meses después de su ruptura con el andaluz, y como no podía ser de otra manera estuvo al lado de su hermano Mario en una noche muy especial en la que destacó la ausencia de Melyssa Pinto cuando muchos pensaban que la pareja oficializaría su relación posando juntos por primera vez.

La cena; así se llama la última película de Manuel Gómez Pereira, que se ha estrenado en el madrileño Cine Kinépolis con la presencia no sólo de sus protagonistas, Mario Casas, Alberto San Juan y Asier Exteandía, sino también de una larga lista de rostros conocidos, como Eva Ugarte, Sheila Casas, Mónica Pont, Fani Carbajo, José Manuel Parada, Raquel Arias, Luis Larrodera, Hiba Abouk, o Lara Dibildos.