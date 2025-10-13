La infanta Elena y Victoria Federica llegan juntas a los toros, pero se sientan separadas: así se despidieron madre e hija

Este 12 de octubre se ha celebrado el Día de la Hispanidad, un día muy importante para la Familia Real y donde, la infanta Elena y su hija, Victoria Federica, han disfrutado de un plan juntas madre e hija.

La infanta Elena y su hija, Victoria Federica | Gtres

La hermana y la sobrina del rey Felipe VI eran grabadas este domingo en la famosa plaza de toros de Las Ventas de Madrid. Y aunque siempre suelen acudir cada una por separado, en esta ocasión madre e hija llegaron juntas a la plaza. Pero tras llegar, la Infanta y la influencer se despedían delante de las cámaras con un cariñoso abrazo para sentarse cada una en una zona distinta de la plaza. Un gesto que vuelve a dejar constancia de cómo de cercana es la relación entre ellas.

El cariñoso gesto entre la infanta Elena y su hija, Victoria Federica | Europa Press

Una tarde de la que Victoria disfrutó junto a otros amigos, aficionados a los toros, como el famoso influencer, Tomás Páramo.

Y a pesar de que la joven influencer se mostró de lo más cariñosa con su madre, con la prensa, como de costumbre, no quiso intercambiar palabra y dejó en el aire todas las preguntas que le lanzaban como si es cierto que se ha vuelto a enamorar.