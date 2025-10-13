EN LA PLAZA DE TOROS DE LAS VENTAS DE MADRID
La infanta Elena y Victoria Federica llegan juntas a los toros, pero se sientan separadas: así se despidieron madre e hija
La infanta Elena y Victoria Federica han vuelto a disfrutar de una de sus mayores aficiones. Madre e hija llegaban juntas a la plaza de toros de Las Ventas, en Madrid. A su llegada, la hermana y sobrina del Rey protagonizaban un tierno momento delante de las cámaras mientras se despedían, ya que cada una se sentó en una zona distinta de la plaza.
Este 12 de octubre se ha celebrado el Día de la Hispanidad, un día muy importante para la Familia Real y donde, la infanta Elena y su hija, Victoria Federica, han disfrutado de un plan juntas madre e hija.
La hermana y la sobrina del rey Felipe VI eran grabadas este domingo en la famosa plaza de toros de Las Ventas de Madrid. Y aunque siempre suelen acudir cada una por separado, en esta ocasión madre e hija llegaron juntas a la plaza. Pero tras llegar, la Infanta y la influencer se despedían delante de las cámaras con un cariñoso abrazo para sentarse cada una en una zona distinta de la plaza. Un gesto que vuelve a dejar constancia de cómo de cercana es la relación entre ellas.
Una tarde de la que Victoria disfrutó junto a otros amigos, aficionados a los toros, como el famoso influencer, Tomás Páramo.
Y a pesar de que la joven influencer se mostró de lo más cariñosa con su madre, con la prensa, como de costumbre, no quiso intercambiar palabra y dejó en el aire todas las preguntas que le lanzaban como si es cierto que se ha vuelto a enamorar.
