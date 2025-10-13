Eugenia Silva, operada por unas lesiones ocasionadas por una artrosis severa: "El dolor ya no me permitía seguir"

Tras varios días alejada de las redes sociales, Eugenia Silva ha reaparecido en Instagram con una publicación muy sincera en la que explica el motivo de su ausencia. La modelo, de 49 años, ha revelado que ha tenido que pasar por quirófano debido a una artrosis severa en la cadera que le impedía mantener su ritmo habitual de vida y trabajo.

"Os he echado de menos… Ese cariño que me regaláis cada día es algo muy especial, y estos días de silencio también me han hecho sentirlo", comienza su texto, acompañado de varias fotos en el hospital, en plena recuperación y de una radiografía de su cadera donde se aprecia la prótesis que le han colocado.

Tenía mucho dolor

Con total naturalidad, Eugenia ha querido mostrar la parte menos visible de su vida pública y hablar abiertamente de su operación. "Hace unos días me operaron por unas lesiones debidas a una artrosis severa en la cadera. Me han puesto una prótesis de titanio. Era necesario. El dolor ya no me permitía seguir con mi ritmo habitual", ha explicado la modelo.

Eugenia reconoce que este mes de septiembre "ha sido especialmente retador" y que aceptar una intervención de este tipo no ha sido sencillo, sobre todo cuando su carrera está tan ligada al movimiento, la imagen y el cuerpo. "Muchas veces asociamos este tipo de intervenciones a etapas más avanzadas de la vida", reflexiona en su publicación sobre lo duro que ha sido aceptar que necesitaba esta operación.

La importancia de saber parar

Silva también ha querido lanzar un mensaje de calma y autocompasión, compartiendo lo que ha aprendido de esta experiencia: "Cuidándome. Escuchándome. Y entendiendo que estar bien también es esto: parar".

Una reflexión que muchos de sus seguidores han aplaudido en los comentarios, destacando su fortaleza. "¡Amiga de titanio estás hecha tú entera!", le ha escrito Vicky Martín Berrocal. Y "Querida mía! Todo el amor y la fuerza", le ha comentado Raquel Sánchez Silva.

La modelo ha aprovechado además para agradecer el trabajo del equipo médico que la ha acompañado en este proceso —el doctor Novoa, la doctora Ruiz y todo el equipo de la Clínica Cemtro de Madrid—, y ha prometido mantener informados a sus seguidores sobre su recuperación: "Os iré contando, desde casa, cómo va evolucionando esta nueva etapa".