Carmen Lomana, sobre el vestido de novia de Bárbara Mirjan y cómo reaccionó Cayetano Martínez de Irujo cuando la vio

Este pasado fin de semana, Cayetano Martínez de Irujo y Bárbara Mirjan se convertían en marido y mujer. Una boda muy especial, después de 10 años de relación, que se celebró este sábado en Sevilla. La pareja se dio el sí, quiero en la iglesia del Cristo de los Gitanos, lugar donde descansan las cenizas de Cayetana de Alba, y posteriormente celebraron una gran fiesta junto a sus cientos de invitados en la finca Las Arroyuelas, propiedad del novio.

Un enlace donde los invitados fueron testigos del gran amor que hay entre Cayetano y Bárbara, y es que como cuenta, Carmen Lomana, que fue una de las asistentes a la boda, los novios derrocharon complicidad y amor: "Fue una boda tan entrañable, tan bonita, tan sencilla. Era estar con amigos, se sentía el amor. No se me olvidará cuando entró Bárbara, que estaba guapísima. Él estaba esperando cuando llegó al altar el abrazo que le dio Cayetano, de un cariño, de una alegría. De verdad, no he visto nunca a Cayetano así".

Carmen Lomana haciendo declaraciones a la prensa | Europa Press

Siempre tan sincera cuando le pregunta, Lomana no ha dudado en dar su opinión sobre el vestido de la novia y lo favorecida que estaba: "Cómo se movía el traje, qué bonito. Entró velada con el tul por la cara y fue espectacular. Y luego hubo algo que me encantó, porque a mí no me gusta nada de que las novias se pongan dos, tres, cuatro trajes... A veces es ridículo... Le quitaron una parte del vestido, que se quedó con más corta, más ceñida. Un cuerpazo, digo, mira, chica, pero ¿por qué no luces más?".

Bárbara Mirjan y Cayetano Martínez de Irujo tras casarse | Gtres

La socialité también ha querido aclarar, después de las idas y venidas que ha tenido Cayetano en la relación con sus hermanos, que todos estaban muy felices de estar junto al jinete y Bárbara en ese día tan especial para ellos: "Muy contentos, el Duque estaba encantado, una cara de felicidad, qué bien, estamos aquí, vamos, se va a casar nuestro hermano...".

Unas declaraciones que, al igual que ha hecho la hermana de Cayetano, Eugenia Martínez de Irujo, dejan constancia de lo mucho que disfrutaron los invitados a este enlace.