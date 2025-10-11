TERRORÍFICAMENTE DIVERTIDOS
Disfraces de Halloween para niños en Zara: opciones adorables por menos de 26 euros
Zara nos sorprende este año con disfraces de Halloween para niños, adorables y económicos. Con opciones que van desde brujas y vampiros hasta personajes de circo y Harry Potter, todos por menos de 26 euros.
Halloween está a la vuelta de la esquina y Zara ha preparado un catálogo de disfraces infantiles que hará las delicias de los más pequeños. Este año, la variedad es enorme y los diseños son de lo más adorable, con precios que no superan los 26 euros, lo que los hace perfectos para vestir a los peques sin que el bolsillo sufra.
Entre las propuestas más llamativas encontramos el vestido, guantes y sombrero de bruja, ideal para las pequeñas que quieran asustar a los vecinos vestidas como uno de los personajes estrella de esta celebración.
Para los amantes de los clásicos del terror, no falta el disfraz de Frankenstein, con casco y guantes incluidos, o de vampiresa y Drácula, perfectos para recrear los monstruos más emblemáticos.
Para los más artísticos, Zara ofrece disfraces de bailarina del cisne negro, así como un conjunto de dos piezas más gorro de arlequín.
Los fans del circo también tienen opciones divertidísimas: chaqueta de circo con sombrero, un disfraz que recuerda a The Greatest Showman, y otros dos a juego de persona forzuda, trapecista y carpa de circo, que invitan a formar un pequeño espectáculo en casa.
Además, los niños que crecieron con libros y películas mágicas estarán encantados con el clásico disfraz de Harry Potter, un guiño nostálgico para los padres que desean compartir sus recuerdos con sus hijos.
Para los más pequeños
Los más pequeños no se quedan atrás. Para edades de 1 a 4 años, Zara propone opciones irresistibles. Estos saquitos con salida para las extremidades transformarán a los bebés en calabazas, fantasmas o murciélagos. Son cómodos, cálidos y perfectos para las primeras fiestas de Halloween.
La colección de Zara para Halloween, además de ser una monada, permitirá a los pequeños jugar, correr y disfrutar de la noche más terrorífica del año sin problemas. Así que ya sabes, si estás buscando un disfraz económico y con un toque original, este año Zara es una de las mejores opciones. Puedes encontrarlos todos en este enlace.
Cómo preparar a tus hijos para el "truco o trato"
Si es la primera vez que los niños salen a pedir caramelos, es importante prepararlos para que disfruten de manera segura. Explica con antelación las normas básicas del mítico "truco o trato": no entrar en casas desconocidas, esperar el turno para recibir los dulces y decir siempre "por favor" y "gracias".
Enséñales a caminar en grupo y, si son pequeños, obviamente, acompáñalos o asegúrate de que irá con ellos una persona adulta. También puedes planear rutas cortas por el vecindario o por vuestro propio edificio, y usar linternas o reflectantes para que sean visibles en la oscuridad si vais a ir por zonas con poca luz. ¡Y no te olvides de darles una cesta o bolsa para guardar las chucherías que reciban.
