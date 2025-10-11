Disfraces de Halloween para niños en Zara: opciones adorables por menos de 26 euros

Halloween está a la vuelta de la esquina y Zara ha preparado un catálogo de disfraces infantiles que hará las delicias de los más pequeños. Este año, la variedad es enorme y los diseños son de lo más adorable, con precios que no superan los 26 euros, lo que los hace perfectos para vestir a los peques sin que el bolsillo sufra.

Entre las propuestas más llamativas encontramos el vestido, guantes y sombrero de bruja, ideal para las pequeñas que quieran asustar a los vecinos vestidas como uno de los personajes estrella de esta celebración.

Disfraz de bruja para niña | Zara

Para los amantes de los clásicos del terror, no falta el disfraz de Frankenstein, con casco y guantes incluidos, o de vampiresa y Drácula, perfectos para recrear los monstruos más emblemáticos.

Disfraz de Frankenstein | Zara

Para los más artísticos, Zara ofrece disfraces de bailarina del cisne negro, así como un conjunto de dos piezas más gorro de arlequín.

Disfraz de arlequín | Zara

Los fans del circo también tienen opciones divertidísimas: chaqueta de circo con sombrero, un disfraz que recuerda a The Greatest Showman, y otros dos a juego de persona forzuda, trapecista y carpa de circo, que invitan a formar un pequeño espectáculo en casa.

Disfraz de carpa de circo | Zara

Además, los niños que crecieron con libros y películas mágicas estarán encantados con el clásico disfraz de Harry Potter, un guiño nostálgico para los padres que desean compartir sus recuerdos con sus hijos.

Bufanda disfraz de Harry Potter | Zara

Para los más pequeños

Los más pequeños no se quedan atrás. Para edades de 1 a 4 años, Zara propone opciones irresistibles. Estos saquitos con salida para las extremidades transformarán a los bebés en calabazas, fantasmas o murciélagos. Son cómodos, cálidos y perfectos para las primeras fiestas de Halloween.

Disfraz de calabaza para bebé | Zara

La colección de Zara para Halloween, además de ser una monada, permitirá a los pequeños jugar, correr y disfrutar de la noche más terrorífica del año sin problemas. Así que ya sabes, si estás buscando un disfraz económico y con un toque original, este año Zara es una de las mejores opciones. Puedes encontrarlos todos en este enlace.

Cómo preparar a tus hijos para el "truco o trato"

Si es la primera vez que los niños salen a pedir caramelos, es importante prepararlos para que disfruten de manera segura. Explica con antelación las normas básicas del mítico "truco o trato": no entrar en casas desconocidas, esperar el turno para recibir los dulces y decir siempre "por favor" y "gracias".

Enséñales a caminar en grupo y, si son pequeños, obviamente, acompáñalos o asegúrate de que irá con ellos una persona adulta. También puedes planear rutas cortas por el vecindario o por vuestro propio edificio, y usar linternas o reflectantes para que sean visibles en la oscuridad si vais a ir por zonas con poca luz. ¡Y no te olvides de darles una cesta o bolsa para guardar las chucherías que reciban.