Mario Casas dedica su primer mensaje público a Melyssa Pinto en redes: el motivo y la reacción de ella

Mario Casas ya no se esconde. A pesar de que nunca se ha pronunciado públicamente sobre su relación con Melyssa Pinto desde que fueron sorprendidos disfrutando de su primera escapada romántica el pasado marzo en las Islas Canarias, su historia de amor está tan consolidada que el actor no ha dudado en hacer una excepción para dedicar un mensaje a su chica ante su nuevo éxito profesional.

Este jueves la influencer presentó en un exclusivo evento su primera colección cápsula para la firma de calzado Gioseppo. Un día muy especial en el que la de hispano-portuguesa no contó con el apoyo del protagonista de A tres metros sobre el cielo, y en el que confesó por qué no quiere hablar abiertamente de sus sentimientos.

"Prefiero guardar bien guardadito todo lo que el corazón siente y lleva. Vi en Instagram una publicación con un caramelo envuelto y otro desenvuelto, y en el que el que estaba desenvuelto había muchas hormigas que se lo podían comer. Pues mi caramelito está bien cerradito, bien guardadito y nadie se lo va a comer", reconocía ante las cámaras, sin ocultar lo enamorada que está del actor.

Melyssa Pinto y Mario Casas | Europa Press

Y este viernes Mario ha ido un paso más allá y ha dedicado su primer mensaje público a Melyssaa través de sus redes sociales, donde ha compartido una imagen de la creadora de contenido con uno de los zapatos que ha diseñado, añadiendo la palabra "congrats" ("felicidades") y un emoticono de corazón rosa con la canción Things you do, de Justin Bieber (con la que ha revelado que la influencer "le vuelve loco"), para confirmar lo orgulloso que está de su novia.

El mensaje de Mario Casas a Melyssa Pinto en redes | Instagram @mario_houses

Un significativo gesto que la influencer ha respondido reposteando la publicación del intérprete con tres pequeños emojis de corazones rojos, agradeciéndole así su mensaje.