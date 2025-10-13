Antena 3 Logo Antena 3
Novamas

Belleza

¿Qué estás buscando?

PIEL SANA

¿Usas pasta de dientes contra el acné? Este remedio casero podría dejarte marcas en la piel para siempre

¿Alguna vez has probado a usar pasta de dientes para que un grano desaparezca? Este popular remedio casero, en realidad puede empeorar tu piel, agravando la inflamación y dejando marcas difíciles de borrar.

Acné

Foto: iStock Vídeo: Hyliacom

Publicidad

Blanca Hervás| Hyliacom
Publicado:

Cuando un granito decide aparecer en nuestra cara sin previo aviso, tendemos a buscar soluciones inmediatas. Esto incluye remedios caseros como la pasta de dientes o el zumo de limón. Sin embargo, según la dermatóloga Leire Barrutia, este tipo de trucos no consiguen eliminar el acné, y de hecho lo empeoran, pudiendo dañar la barrera cutánea, provocando cicatrices más visibles.

Pasta de dientes
Pasta de dientes | Unsplash

Entonces, ¿cuál es el protocolo a seguir? El acné se debe a múltiples causas: cambios hormonales, genética, estrés, y en ocasiones, el uso incorrecto de productos cosméticos inadecuados. Por eso, la clave está en seguir una rutina de cuidado específica.

La doctora Barrutia recomienda:

- Por la mañana: aplicar activos como el ácido azelaico y la niacinamida, seguidos de un protector solar de calidad, incidiendo especialmente en la zona que queremos proteger para que no queden señales por el sol.

- Y por la noche: incorporar ácido salicílico y retinoides, que ayudan a calmar la inflamación, regular el exceso de sebo y prevenir cicatrices.

Chica con acné
Chica con acné | Freepik

Lo más importante es no tocarse los granos. Explotarlos puede ser tentador, pero manipularlos solo aumenta el riesgo de infección y de marcas permanentes en el rostro. Con un poco de paciencia y los productos adecuados, conseguirás lucir una piel limpia y sana.

Alimentos que debes comer para reducir las arrugas en la zona de la boca

Arrugas alrededor de la boca
Novamas» Belleza

Publicidad

Publicidad