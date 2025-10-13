Omar Sánchez pasa por quirófano para someterse a dos nuevos retoques: rinoplastia y blefaroplastia

Omar Sánchez, conocido por su participación en realities y por su mediática relación con Anabel Pantoja, ha sorprendido a sus seguidores con una importante noticia. A través de sus redes sociales, el canario ha compartido con naturalidad y honestidad que se ha sometido a dos operaciones estéticas.

Concretamente a una rinoplastia y una blefaroplastia, dos intervenciones que llevaba tiempo valorando, pero que no había concretado hasta encontrar el lugar adecuado.

"Antes que nada, quiero agradecer el cariño y el interés de todos los que han preguntado por mí", comienza diciendo en un vídeo compartido en su Instagram. Omar ha dejado claro que esta transformación responde a un deseo personal de verse y sentirse mejor consigo mismo.

Vídeo de Omar Sánchez explicando las operaciones | Instagram, @omar_sanchez33

La rinoplastia

Una de las intervenciones más significativas ha sido la rinoplastia. Omar explica que, desde hace tiempo, no se sentía del todo cómodo con la forma de su nariz: "Yo tenía la giba de la nariz un poco pronunciada", comenta en el vídeo.

El creador de contenido explica que ya había intentado corregirlo de forma temporal: "Antiguamente me inyectaba ácido hialurónico aquí, para dejármela recta". Sin embargo, buscaba una solución definitiva y, sobre todo, que se viera lo más natural posible.

Omar Sánchez operado de la nariz y los párpados | Instagram, @omar_sanchez33

Por eso, tras investigar durante meses, decidió dar el paso con un equipo médico que utiliza una técnica exclusiva para lograr una nariz recta sin perder naturalidad. "Estoy muy contento porque los doctores de ahí tienen una técnica exclusiva para dejar la nariz recta y sobre todo natural, que es lo que a mí me gustaba", dice satisfecho Omar.

El proceso de recuperación, según él mismo ha compartido, está siendo muy llevadero: "La nariz fenomenal, no me duele nada", ha expresado en sus historias recientes, mostrando el rostro aún algo hinchado pero sin señales de molestias.

La blefaroplastia

La otra intervención realizada ha sido una blefaroplastia, una cirugía que corrige el exceso de piel en los párpados. En su caso, el motivo estaba ligado a su estilo de vida, puesto que "en los párpados, de tanto sol y de estar todo el día en el agua y en el mar, pues se me habían caído un poquito, tenía la mirada un poquito triste, apagada", explica a sus seguidores.

El resultado, según sus propias palabras, ha sido muy satisfactorio. Aunque todavía se encuentra en proceso de cicatrización, ha mostrado imágenes del postoperatorio donde ya se intuye el cambio: "Estoy deseando ver el resultado y que lo vean ustedes también", decía emocionado Omar.

Omar Sánchez enseñando su cicatriz del párpado | Instagram, @omar_sanchez33

Además, ha destacado que el postoperatorio está siendo rápido e indoloro: "Está cicatrizando super bien, no me duele nada", cuenta en su vídeo el creador de contenido mientras enseña los pequeños hematomas que aún tiene bajo uno de los ojos.

¿Quién es Omar Sánchez?

Omar Sánchez se dio a conocer gracias a su relación con Anabel Pantoja, sobrina de Isabel Pantoja y colaboradora habitual de televisión. Aunque antes de eso ya tenía cierto reconocimiento en Canarias por su faceta como deportista acuático, fue su noviazgo con la influencer lo que lo llevó a la popularidad.

Anabel Pantoja y Omar Sánchez en 2021 | Gtres

La pareja vivió una relación intensa y mediática, marcada por sus constantes apariciones en televisión y redes sociales. En 2021, sellaron su amor con una boda celebrada en La Graciosa, una de las islas más especiales para ambos.

Anabel Pantoja y Omar Sánchez en el día de su boda | Gtres

Sin embargo, el matrimonio fue breve. Apenas unos meses después, comenzaron los rumores de separación, que se confirmaron poco después.

A pesar de la ruptura, tanto Omar como Anabel intentaron mantener una relación cordial. Él continuó construyendo su carrera en televisión y redes sociales, ganando así aún más notoriedad y apoyo público.

Su vida tras el matrimonio con Anabel Pantoja

Después de su separación de Anabel, Omar ha seguido desarrollando su faceta como influencer y empresario. Ha lanzado varios proyectos personales relacionados con el mundo del deporte y el mar, su gran pasión.

Ahora, con este nuevo cambio físico, demuestra una vez más que está centrado en su bienestar, sin miedo a mostrarse tal y como es. "Fue una decisión personal para sentirme más cómodo y mejor conmigo mismo", concluye Omar en el vídeo.