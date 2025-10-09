Iván Martín, ex de Anna Ferrer Padilla, solo tiene buenas palabras tras su compromiso con Mario Cristóbal

"Si no eres el amor de mi vida, diré que me equivoqué de vida, pero no de amor. ¡Mil veces sí!", con este emotivo mensaje, y una imagen posando con una gran sonrisa enseñando su anillo de compromiso, Anna Ferrer Padilla anunciaba a través de sus redes sociales que se casa con Mario Cristóbal después de tres años de relación y uno de convivencia.

Coincidiendo con la noticia tan especial de la hija de Paz Padilla, su exnovio Iván Martín asistía en Madrid a la fiesta del 10º aniversario del restaurante Tatel. Y aunque en ese momento todavía no habían trascendido sus planes de boda, la prensa sí preguntó al joven con el que mantuvo una entre 2019 y 2022 qué opina de la actual pareja de la influencer.

"Me llevo muy bien con ella. Siempre voy a decir lo mismo, pues que está muy bien, si la veo, pues un abrazo y un beso como siempre, claro. Habrá relaciones que acaban mal, pero yo nada, todo lo que me digan sobre ella me alegro mucho. Con Mario, feliz y contento, muy buen chaval. Están felices", decía dejando claro que tres años después de su ruptura sigue teniendo un gran cariño por la hija de la humorista.

Iván Martín contesta a la prensa | Europa Press

En cuanto a cómo está su corazón, Iván ha revelado que está "soltero y entero", desmintiendo así los rumores de affaire con Victoria Federica surgidos en TikTok hace unos días: "A Victoria la conozco hace como 10 años y es como mi prima, pero no, no, vamos, eh, le veo, le como la cara y un abrazo y ya está. Como familia. Ella me cuenta sus cosas y yo me alegro y ya está. No ha pasado nunca nada".

Por último, el creador de contenido se ha mojado y ha respondido a cómo es Paz Padilla como suegra. "Es como la ves, es lo que hay. Paz es Paz. O sea, no hay otra definición. O sea, me refiero a muy buen suegra. Paz es suegra. O sea, mola mucho, la verdad. No es una suegra corriente normal de las que odias, ¿sabes? Es una suegra de la hostia, la verdad. Es como una amiga", ha confesado, reconociendo que aunque ya no tiene relación con ella porque hace años de su ruptura con Anna, "si la veo le pego un abrazo que le parto la espalda".