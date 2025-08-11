María José Suárez cuenta cómo fue cuando se encontró con Escassi y su novia, en ese momento, Sheila Casas

Después de 10 años sin ir, María José Suárez no se ha querido perder este verano la impresionante gala benéfica que organiza el Festival Starlite, en Marbella.

María José Suárez, de camino a Starlite | Instagram

Tras posar en el photocall y acaparar todos los flashes con un vestido rosa coral de gasas semitransparente, muy estilo griego, tendencia que triunfa siempre en verano al ser diseños bastante frescos y elegantes para este tipo de eventos; la modelo dedicó unos minutos a la prensa.

María José Suárez posando para los medios | Gtres

Siempre muy atenta y simpática con los medios, la diseñadora de moda aseguró estar viviendo un verano maravilloso después de que el año pasado viviese uno de los más polémicos a consecuencia de su tormentosa ruptura con Álvaro Muñoz Escassi, después de tres años de relación.

"Estoy muy contenta, la verdad, ha sido un verano estupendo, he disfrutado unos días en familia en Zahara, como habéis podido ver. He estado también con amigos en Ibiza, ahora estoy aquí en Marbella, no me puedo quejar...", asegura la ex Miss España ante los medios.

Un evento donde además, como ha compartido a través de sus redes sociales, coincidió con la modelo que representará a España en el próximo certamen de Miss Universo, Andrea Valero.

María José Suárez y Andrea Valero | Instagram

Con Álvaro Muñoz Escassi formando ya parte del pasado, María José también ha confesado a los medios cómo actuaría si se encontrase con él, ahora que los dos están en Marbella: "Pues nada, con naturalidad, ya está, ¿qué va hacer?". Además, siempre tan sincera, María José ha contado cómo fue ese momento en el que se reencontró con él y con la que era su pareja en ese momento, Sheila Casas, en un restaurante. Sus declaraciones, al completo, en el vídeo de arriba.