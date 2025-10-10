LLEVAN YA NUEVE AÑOS JUNTAS
Emily Estefan y su novia, Gemeny Hernández, cuentan cómo es Gloria Estefan como madre y suegra
Emily Estefan y su novia, Gemeny Hernández, han querido apoyar a la cantante, Gloria Estefan, que este martes recibía un importante reconocimiento a su carrera. Allí, ambas han hablado con los medios y han desvelado cómo es la cantante como madre y como suegra.
Este martes, Gloria Estefan se convertía en la auténtica protagonista al ser premiada por la revista Vanity Fair como Personaje del Año. Un reconocimiento muy merecido que rinde homenaje a sus 50 años de carrera musical.
Un evento al que la cantante acudió acompañada de su marido Emilio y su hija Emily, que asistió con su novia, Gemeny Hernández, con la que lleva 9 años de relación.
Tras posar en el photocall juntos, Emily y su novia, Gemeny Hernández, dedicaron unos minutos a la prensa y hablaron de la familia, de su amor y de la gran admiración que sienten tanto Emily como Gemeny por la artista: "Nosotros estamos aquí viviendo el mundo que vivimos, disfrutando de poder ser 100% latina, 100% americana, por lo que ella hizo. Y todos los artistas que han venido después de ella. Es el modelo, la guía, es la mapa".
Gemeny también demostró la buena relación que mantiene con su suegra, a la que considera "un amor": "Fenomenal, un amor y, como digo, un guía".
Emily y Gemeny comenzaron su relación en diciembre de 2016. Desde hace tiempo, ambas trabajan juntas en un podcast, In Our Own World.
