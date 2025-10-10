Antena 3 Logo Antena 3
LLEVAN YA NUEVE AÑOS JUNTAS

Emily Estefan y su novia, Gemeny Hernández, cuentan cómo es Gloria Estefan como madre y suegra

Emily Estefan y su novia, Gemeny Hernández, han querido apoyar a la cantante, Gloria Estefan, que este martes recibía un importante reconocimiento a su carrera. Allí, ambas han hablado con los medios y han desvelado cómo es la cantante como madre y como suegra.

Marta Picazo
Publicado:

Este martes, Gloria Estefan se convertía en la auténtica protagonista al ser premiada por la revista Vanity Fair como Personaje del Año. Un reconocimiento muy merecido que rinde homenaje a sus 50 años de carrera musical.

Un evento al que la cantante acudió acompañada de su marido Emilio y su hija Emily, que asistió con su novia, Gemeny Hernández, con la que lleva 9 años de relación.

Tras posar en el photocall juntos, Emily y su novia, Gemeny Hernández, dedicaron unos minutos a la prensa y hablaron de la familia, de su amor y de la gran admiración que sienten tanto Emily como Gemeny por la artista: "Nosotros estamos aquí viviendo el mundo que vivimos, disfrutando de poder ser 100% latina, 100% americana, por lo que ella hizo. Y todos los artistas que han venido después de ella. Es el modelo, la guía, es la mapa".

Gemeny también demostró la buena relación que mantiene con su suegra, a la que considera "un amor": "Fenomenal, un amor y, como digo, un guía".

Emily y Gemeny comenzaron su relación en diciembre de 2016. Desde hace tiempo, ambas trabajan juntas en un podcast, In Our Own World.

