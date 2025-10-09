AMBAS HAN MANTENIDO UNA RELACIÓN CON ÁLVARO MUÑOZ ESCASSI
Sheila Casas revela cómo fue su encuentro con María José Suárez en una discoteca y qué impresión le causó
Sheila Casas ha atendido unos minutos a la prensa y ha hablado sobre el encuentro que protagonizó recientemente con María José Suárez en una discoteca.
Tras ocho meses juntos, en julio de este año, Sheila Casas y Álvaro Muñoz Escassi anunciaban su ruptura. Desde ese momento, ambos han decidido seguir sus caminos y aunque continúan manteniéndose cariño y respeto, la hermana de Mario Casas asegura que "no le echa mucho de menos" cuando le preguntan por él...
Recientemente, el nombre de Sheila volvía a estar de actualidad después de que saliese a la luz de que la abogada y María José Suárez, ex también del jinete, habían protagonizado un encuentro en una discoteca.
Un encuentro sobre el que ahora la prensa ha preguntado a la abogada: "Íbamos a una discoteca con amigas en común y ya estaba ahí al final, pues eso". Además, asegura que le cayó "muy bien": "Muy bien, la verdad que me parece maravillosa. Ya me lo parecía, ¿eh? Me parece una mujer espectacular, en todos los sentidos, pero bueno, al final tampoco puedo opinar mucho".
Y al igual que María José Suárez, sobre lo que Sheila no ha preferido dar detalles y mantenerlo en la intimidad ha sido sobre lo que ambas hablaron de Escassi: "No nos acordamos, yo creo que es mejor así".
