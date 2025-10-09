Antena 3 Logo Antena 3
Novamas

Gente

¿Qué estás buscando?

AMBAS HAN MANTENIDO UNA RELACIÓN CON ÁLVARO MUÑOZ ESCASSI

Sheila Casas revela cómo fue su encuentro con María José Suárez en una discoteca y qué impresión le causó

Sheila Casas ha atendido unos minutos a la prensa y ha hablado sobre el encuentro que protagonizó recientemente con María José Suárez en una discoteca.

Sheila Casas atendiendo a la prensa

Vídeo: Europa Press Foto: Europa Press

Publicidad

Marta Picazo
Publicado:

Tras ocho meses juntos, en julio de este año, Sheila Casas y Álvaro Muñoz Escassi anunciaban su ruptura. Desde ese momento, ambos han decidido seguir sus caminos y aunque continúan manteniéndose cariño y respeto, la hermana de Mario Casas asegura que "no le echa mucho de menos" cuando le preguntan por él...

Álvaro Muñoz Escassi y Sheila Casas
Álvaro Muñoz Escassi y Sheila Casas | Gtres

Recientemente, el nombre de Sheila volvía a estar de actualidad después de que saliese a la luz de que la abogada y María José Suárez, ex también del jinete, habían protagonizado un encuentro en una discoteca.

Un encuentro sobre el que ahora la prensa ha preguntado a la abogada: "Íbamos a una discoteca con amigas en común y ya estaba ahí al final, pues eso". Además, asegura que le cayó "muy bien": "Muy bien, la verdad que me parece maravillosa. Ya me lo parecía, ¿eh? Me parece una mujer espectacular, en todos los sentidos, pero bueno, al final tampoco puedo opinar mucho".

Sheila Casas haciendo declaraciones a la prensa
Sheila Casas haciendo declaraciones a la prensa | Europa Press

Y al igual que María José Suárez, sobre lo que Sheila no ha preferido dar detalles y mantenerlo en la intimidad ha sido sobre lo que ambas hablaron de Escassi: "No nos acordamos, yo creo que es mejor así".

Alfonso Díez, viudo de la duquesa de Alba, vuelve muy emocionado de la boda de Cayetano Martínez de Irujo

Alfonso Díez regresa a Madrid
Novamas» Gente

Publicidad

Publicidad