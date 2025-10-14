Beatrice Borromeo y Pierre Casiraghi son padres por tercera vez: este es el significado del nombre de su hija

Beatrice Borromeo y Pierre Casiraghi acaban de ser padres por tercera vez. La pareja ya contaba con dos hijos: Stefano, el mayor, y Francesco, el ahora mediano de los tres hermanos. Su tercer bebé es una niña, Bianca Carolina Marta.

Un nombre muy especial, porque sí, tiene mucho significado para la pareja aristócrata italiana. Cada uno de los tres nombres de la hija de Beatrice y Pierre tiene detrás un mensaje muy emotivo.

En este artículo te lo contamos la simbología y significado de cada nombre, puesto que no han sido elegidos al azar, sino que han sido cuidadosamente pensados para homenajear a dos personas muy queridas de su mismo núcleo familiar.

Beatrice Borromeo y Pierre Casiraghi | Gtres

El segundo nombre: Carolina

El primer nombre escogido lo vamos a dejar para el final, así que empezamos con la historia del segundo: ¿por qué Carolina? Una respuesta muy sencilla, puesto que ha sido escogido en honor a Carolina de Mónaco, la madre de Pierre.

La abuela de la pequeña Bianca es la princesa de Mónaco, hija del príncipe Raniero III de Mónaco. La madre de Pierre está muy emocionada de recibir a la nueva integrante de la familia, quien se corona como su octava nieta.

Carolina de Mónaco | Gtres

El tercer nombre: Marta

Para el tercer nombre, la pareja de la aristocracia italiana ha escogido el mismo que lució con orgullo la abuela materna de Beatrice: Marta. La que sería la bisabuela de Bianca, fue una condesa transformada en celebridad en el mundo de la moda, el arte, la cultura y la sociedad internacional.

Marta Marzotto, a quien debe su tercer nombre la nueva integrante de la familia, murió en 2016, y fue la propia Beatrice quien lo anunció a través de Twitter con una foto de las dos y un pie de foto: "Ciao nonita mía", traducido como "Adiós abuelita mía".

Marta Marzotto | Gtres

Así pues, Beatrice nació de la historia de amor de la hija mayor de Marta Marzotto, Paola, y el conde italiano Carlos Borromeo. Hemos visto fácilmente como la recién madre de Bianca ha heredado la belleza y la elegancia de su abuela.

Su primer nombre: Bianca

Ahora sí, vamos a analizar su tercer nombre, al que más uso darán: Bianca. Para gran sorpresa, este nombre no rinde homenaje a ningún miembro de la familia, sino que su significado ha sido la razón por la que sus padres lo han elegido como el primer nombre.

Y es que el significado es muy especial: está ligado a la pureza y la luz. De hecho, su significado más directo es blanca, pura, brillante y resplandeciente, simbolizando la pureza del alma, la honestidad, la inocencia y la luz interior.

Beatrice Borromeo y Pierre Casiraghi en 2018 | Gtres

Es un nombre de procedencia italiana que empezó a usarse de manera amplia y popular durante la Edad Media, especialmente entre familias nobles.

Su historia de amor

Su gran romance empezó en 2008, en sus años de estudiantes en la Universidad Bocconi de Milán. Allí se conocieron, y finalizaron sus estudios: ella graduada en Periodismo y él en Economía Internacional y Administración.

Pierre Casiraghi and Beatrice Borromeo en 2010 | Gtres

Tras varios años de noviazgo, se comprometieron en diciembre de 2014, celebraron una ceremonia íntima civil el 25 de julio de 2015 y, una semana más tarde, el 1 de agosto, hicieron una boda religiosa en la iglesia privada del islote de San Giovanni, en las islas Borromeas, propiedad ancestral de la familia de la novia.

Pierre Casiraghi and Beatrice Borromeo en su boda civil en 2015 | Gtres

La familia creció poco después de la boda. El 28 de febrero de 2017 llegó al mundo su primer hijo, Stefano Ércole Carlo. Un año más tarde, el 21 de mayo de 2018, nació Francesco Carlo Albert, su segundo hijo. Y, ahora, dan la bienvenida a Bianca Carolina Marta, su tercera hija, formando así una familia numerosa preciosa.