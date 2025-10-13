Tana Rivera cuenta cómo se lo pasó en la boda de su tío Cayetano Martínez de Irujo y Bárbara Mirjan

El pasado 4 de octubre, Cayetano Martínez de Irujo y Bárbara Mirjan se convertían en marido y mujer después de 10 años de relación. La famosa pareja se casaba en Sevilla, en la iglesia del Cristo de los Gitanos, y luego celebraban una gran fiesta en la finca de Las Arroyuelas, con sus más de 300 invitados.

Un enlace que ha sido de lo más comentado y donde parece que la gente se lo pasó estupendamente: Carmen Lomana, Eugenia Martínez de Irujo, Jaime Martínez Bordiú... Han sido solo algunos de los invitados que han contado públicamente lo bien que se lo pasaron y lo mucho que disfrutaron viendo a los novios así de enamorados. Una lista a la que ahora se suma la sobrina del jinete: Tana Rivera.

Tana Rivera, en la boda de su tío Cayetano | Gtres

Este domingo, a la salida de la plaza de toros de Las Ventas, la hija de Fran Rivera y Eugenia Martínez de Irujo dedicaba unos minutos a la prensa y contaba cómo se lo pasó en la boda de su tío y Bárbara Mirjan: "Muy bien, todo muy bien".

Tana Rivera y su amigo, Tomás Páramo | Gtres

Sobre lo que Tana ha preferido no hablar ni hacer comentarios ha sido sobre su supuesta ruptura con Manuel Vega.