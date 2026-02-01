Sara Carbonero muestra su primera foto en redes tras la operación que sufrió de urgencia: "Un enero eterno"

Sara Carbonero parece que está volviendo a la normalidad poco a poco después de haber preocupado por su ingreso hospitalario en Lanzarote mientras estaba de vacaciones.

La periodista estuvo ingresada durante más de 10 días tras ser operada de urgencia, al parecer, debido a un intenso dolor abdominal. Finalmente recibió el alta el 13 de enero, pero la presentadora ha decidido guardar silencio sobre su dolencia.

Sin embargo, el pasado 29 de enero, Sara reaparecía en redes sociales para lanzar una profunda reflexión.

Ahora, Sara ha desvelado su primera imagen de este 2026 a través de sus stories de Instagram, en las que ha publicado una foto suya en blanco y negro con el título "Un enero eterno", evidenciando lo cuesta arriba que empezó el año.

Instagram Stories de Sara Carbonero | Instagram @saracarbonero

Mientras se termina de recuperar por completo, la periodista se refugia en su hijo y en la compañía de sus seres queridos.