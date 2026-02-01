REAPARECE
Sara Carbonero muestra su primera foto en redes tras la operación que sufrió de urgencia: "Un enero eterno"
Sara Carbonero ha publicado en sus redes sociales su primera imagen desde que sufiera a comienzos de 2026 una operación de urgencia tras unas dolencias abdominales.
Publicidad
Sara Carbonero parece que está volviendo a la normalidad poco a poco después de haber preocupado por su ingreso hospitalario en Lanzarote mientras estaba de vacaciones.
La periodista estuvo ingresada durante más de 10 días tras ser operada de urgencia, al parecer, debido a un intenso dolor abdominal. Finalmente recibió el alta el 13 de enero, pero la presentadora ha decidido guardar silencio sobre su dolencia.
Sin embargo, el pasado 29 de enero, Sara reaparecía en redes sociales para lanzar una profunda reflexión.
Ahora, Sara ha desvelado su primera imagen de este 2026 a través de sus stories de Instagram, en las que ha publicado una foto suya en blanco y negro con el título "Un enero eterno", evidenciando lo cuesta arriba que empezó el año.
Más Celebrities
- Así ha sido la primera gran boda del año con Fran Rivera, su hija Tana y Lourdes Montes entre los invitados
- Ortega Cano, encantado con la segunda oportunidad de Gloria Camila y Álvaro García: "Se lo merece"
- Kiko Rivera celebra el cumpleaños de su hija sin Irene Rosales pero sí con su novia: la cara y la cruz de la expareja
Mientras se termina de recuperar por completo, la periodista se refugia en su hijo y en la compañía de sus seres queridos.
Publicidad