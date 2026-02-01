Así ha sido la primera gran boda del año con Fran Rivera, su hija Tana y Lourdes Montes entre los invitados

El barrio sevillano de la Santa Cruz ya ha escuchado el repique de campanas tras finalizar el enlace de la primera pareja que se ha dado el Sí, quiero este año.

María Eugenia González-Serna, hija del fallecido cantante Rafael González-Serna, y Juan Molina Ponce cruzaban el umbral de la parroquia que da nombre al distrito hispalense pasada la una de la tarde ante la alegría de familiares y amigos, testigos de su historia de amor, que les han recibido con una lluvia de mariposas blancas de papel.

María Eugenia González-Serna Juan Molina Ponce en su boda | Gtres

Entre ellos, invitados de la categoría del diseñador Toni Benítez, el periodista Alberto García Reyes, Francisco Rivera y su mujer Lourdes Montes, así como la hija mayor del diestro, Tana Rivera.

Mención especial merece el creador Manolo Giraldo, artífice del vestido de novia de María Eugenia, que ha escogido un espectacular diseño clásico ajustado a su esbelta figura, con escote barco y manga larga, perfecto para las bajas temperaturas que reinan estos días en el país.

Al aire regio de esta novia andaluza no le faltaba la impresionante cola y un largo velo sujetado por una tiara de pedrería que completaba un sencillo moño bajo en el que ha recogido su pelo. A la salida del templo, y ya presumiendo de marido y de vestido en todo su esplendor, se podía ver al detalle el sutil brocado de la tela escogida para el que ha sido el secreto mejor guardado de María Eugenia hasta este sábado.

María Eugenia González-Serna Juan Molina Ponce en su boda | Gtres

Junto a la novia, Tana y Lourdes han sido unos ejemplos perfectos de cómo vestir de invitada en una boda de invierno.

Por su parte, la hija mayor de Francisco Rivera ha llegado sin pareja, acompañada de una amiga, y con ese halo de misterio que desprende desde que rompió su relación con el empresario Manuel Vega.

Porque la joven aún no ha confirmado si tiene el corazón ocupado, a pesar de que todo apunta a que está de nuevo enamorada. "Estoy muy bien, aunque no suelo hablar mucho de mi vida privada", ha sido lo único que ha querido explicar al menos hasta el momento.