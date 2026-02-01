Ortega Cano, encantado con la segunda oportunidad de Gloria Camila y Álvaro García: "Se lo merece"

José Ortega Cano no se ha perdido la multitudinaria fiesta con la que Mario Sandoval ha celebrado su 49 cumpleaños. El extorero acudió acompañado por su hermana Mari Carmen y allí se ha pronunciado sobre la inesperada reconciliación de Gloria Camila y su exnovio, Álvaro García.

Gloria Camila y Álvaro García en el aeropuerto | Gtres

El padre de la joven reconoció el pasado miércoles -cuando la pareja fue pillada por la prensa regresando de unas románticas vacaciones en Venecia- que no tenía ni idea de que su hija había decidido darle una nueva oportunidad a su historia de amor. Y es que, Gloria Camila y el cantante rompieron hace apenas dos meses.

Así, Ortega Cano se ha mostrado encantado con que su hija haya retomado su relación con el gaditano, que se convirtió en uno más de la familia durante los meses que estuvieron juntos.

José Ortega Cano y su hermana Mari Carmen | Gtres

"Hombre, ¿qué quieres que yo te diga? Pues ella, mejor que nadie, se lo merece, por ser una chica como ha sido y como es. Ella ya sabe lo que hace, sin lugar a dudas, pero se merece que su vida sea una vida maravillosa. Y, bueno, también la juventud... Somos que de vez en cuando un poquito, luego no, luego sí... Y hay que hacerlo así también", ha expresado a Europa Press con una sonrisa.

"Ella ya es mayorcita, ya encontrará su sitio, lo ha encontrado. Álvaro canta muy bien y estamos muy felices por ella", ha añadido su hermana Mari Carmen, confirmando que el artista cuenta con la bendición de la familia.