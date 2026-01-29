Sara Carbonero reaparece en redes sociales tras su ingreso de urgencia con una significativa reflexión

Sara Carbonero, tras once días ingresada, de los cuales cuatro fueron en la UCI, parece ser que su estado de salud ha mejorado exponencialmente. A día de hoy, ya se sabe que está fuera de peligro y que su recuperación evoluciona favorablemente en casa.

Y es que el pasado 2 de enero, un intenso dolor abdominal obligó a la periodista a someterse a una intervención de urgencia en el Hospital Doctor José Molina Orosa, en Lanzarote, mientras estaba de vacaciones.

La noticia se propagó con rapidez y reavivó el recuerdo de los problemas médicos que había atravesado en años anteriores. Aun así, desde su entorno se pidió calma desde el primer momento.

A día de hoy, casi dos semanas después de la operación, Sara continúa recuperándose en casa, arropada por los suyos y alejada del foco mediático. Aunque, ayer, publicó su primera historia de Instagram, te lo contamos todo en este artículo.

Sara Carbonero | Gtres

La historia de Instagram

Fiel a su carácter reservado, Sara está llevando este proceso con discreción. Desde su regreso a Madrid solo se la ha visto asistiendo a una revisión médica, y, aunque por ahora no ha hecho declaraciones, en las últimas horas sí ha compartido en sus redes sociales una reflexión que manda un mensaje de fortaleza y agradecimiento.

La periodista ha compartido una publicación de la cuenta de Instagram Cultura inquieta, compuesta por un seguido de collages fotográficos de la artista visual Nina Barnini. Unos collages que completan el rostro de una mujer con elementos naturales, en su mayoría, pájaros.

Historia de Instagram que ha compartido Sara Carbonero | Instagram, @saracarbonero

Además, suena la conocida canción Birds of a Feather de Billie Eilish, una pieza musical que trata sobre el amor intenso, incondicional y el deseo de estar con una misma persona para toda la vida.

Pero, lo más destacable de este mensaje de Carbonero, es el poema que acompaña las imágenes de Barnini: "Yo no sé de pájaros, no conozco la historia del fuego. Pero creo que mi soledad debería tener alas", unos versos de Alejandra Pizarnik.

Este poema habla sobre el deseo de libertad y superación de una angustia existencial y de cómo la soledad, a pesar de ser dolorosa, puede transformarse en liberación. Una reflexión que la periodista hace suya, teniendo presente su momento vital.

Más sobre su ingreso

Sara Carbonero viajó a Lanzarote para despedir el año junto a su círculo más cercano, con la idea de disfrutar de unos días de descanso y desconexión. Sin embargo, el 2 de enero un fuerte dolor abdominal la obligó a acudir de urgencia al hospital, donde fue intervenida de manera inmediata.

Sara Carbonero | Gtres

Sara pasó cuatro días en la Unidad de Cuidados Intensivos por precaución y control médico, una medida preventiva que, según explicó su entorno, no se debió a complicaciones graves tras la cirugía. El 8 de enero, ya estabilizada, fue trasladada a planta.

Durante todo el proceso, familiares y amigos mantuvieron un perfil bajo, aunque no dejaron de lanzar mensajes de tranquilidad. También se insistió en que esta intervención no tenía relación con la enfermedad que le fue diagnosticada años atrás, un punto que su entorno quiso dejar claro para evitar especulaciones.

Sara Carbonero | Gtres

Además, la periodista no estuvo sola en ningún momento, su hermana Irene y su pareja, el empresario canario José Luis Cabrera, fueron dos apoyos clave durante el ingreso y en los días posteriores. El 13 de enero regresó a Madrid, un paso importante que confirmaba su buena evolución y le permitía continuar la recuperación en casa, acompañada de los suyos.