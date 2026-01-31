Kiko Rivera celebra el cumpleaños de su hija sin Irene Rosales pero sí con su novia: la cara y la cruz de la expareja

Kiko Rivera e Irene Rosales decidieron poner punto y final a su matrimonio por sorpresa a finales del pasado verano. Aunque su discurso sobre la buena relación que decían mantener por el bien de sus hijos aparentemente no ha cambiado, ya no hay abrazos ni mensajes de cariño en redes sociales ni mucho menos imágenes de esta amistad.

Kiko Rivera e Irene Rosales | Gtres

Ambos están rehaciendo sus vidas sentimentales con sus nuevos novios -Irene con Guillermo, y Kiko con Lola-, con quienes cada vez aparecen más cómplices y relajados.

Pero ni siquiera el octavo cumpleaños de su hija Carlota ha conseguido reunirles. Con un "no" rotundo y el semblante serio lo anunciaba Irene a Europa Press, para sorpresa de todos cuando se le preguntaba si iba a haber celebración conjunta con el DJ.

Y tanto que no, pues la celebración esta vez tocaba en casa de Kiko, con su novia Lola y con los tres hermanos juntos. El plan estaba servido y la fiesta y los regalos no iban a faltar. Así que la primera parada fue ir a recoger al hermano mayor, de ahí a hacer la compra y a casa. Aunque la ruta no fue tan tranquila como se esperaba debido a que el hijo de Isabel Pantoja ha lucido en los últimos días algo tenso debido quizás a las noticias referentes a Cantora.

La felicidad, las sonrisas y la diversión, llegaron luego, ya en casa, con la puerta cerrada y en familia, como ha compartido con sus seguidores en su perfil de Instagram esta mañana con un precioso mensaje dedicado a su hija a quien le dice que "papá siempre va a estar a tu lado".

Mientras, Irene publicó un emotivo mensaje en sus redes sociales, agradeciendo a Carlota "por llenarnos los días de luz, por ser mi nervio favorito, por buscar siempre un huequito para estar pegada a mí, como si en mis brazos el mundo pesara menos".